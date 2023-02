Irgendwas ist immer. Und in der ersten Nach-Corona-Kampagne, die bisher wider Erwarten ganz gut gelaufen ist, könnten es nun „Klimakleber“ sein, die sich den Fastnachtern am Rosenmontag in den Weg stellen respektive setzen wollen, um so auf ihre politischen Ziele hinzuweisen. Gesicherte Erkenntnisse darüber, ob und wo sich Umweltaktivisten eventuell auf dem Asphalt „festbappen“ möchten, gibt es zwar nicht. In den sozialen Netzwerken wird allerdings genau über dieses Thema, aus Narrensicht ist es das „Worst-Case-Szenario“, schon seit Tagen diskutiert.

Die Polizei und der seit 1838 für die Organisation der Straßenfastnacht zuständige Mainzer Carneval-Verein (MCV) haben denn auch recht deutlich zu verstehen gegeben, dass 2023 mit einer Klebeattacke auf dem sieben Kilometer langen Zugweg gerechnet werden müsse. Wenn, dann vermutlich auf dem Abschnitt bis zum Staatstheater, wo die Kameras für die Fernsehübertragung aufgebaut sind. Denn nur dort ließe sich durch einfaches Im-Weg-Sitzen ein bundesweit wahrnehmbarer Klimaprotest erreichen.

Betrunkene attackieren Polizei

Zur sechstägigen Straßenfastnacht, die laut Veranstalter aufgrund gestiegener Kosten und abermals verstärkter Sicherheitsvorkehrungen rund eine halbe Million Euro verschlingen dürfte, gehören neben der Narrenparade am Rosenmontag noch viele weitere Vergnügungsangebote. Zum Auftakt der „tollen Tage“ haben sich am Altweiberdonnerstag rund 18.000 Feierbiester und deren Freunde auf dem Schillerplatz versammelt. Mit „lediglich“ sieben registrierten Körperverletzungen ist es nach Einschätzung der Polizei ein „ausgelassener, aber friedlicher Kampagnenstart“ gewesen.

Doch auch in Mainz seien die einschreitenden Beamten von den fast immer stark alkoholisierten Aggressoren – dabei habe es sich durchweg um Männer zwischen 24 und 55 Jahren gehandelt – zum Teil selbst körperlich angegangen worden: beispielsweise mit Flaschen beworfen und in einem Fall gar in den „Schwitzkasten“ genommen und geschlagen worden. In der Nacht auf Freitag war es in Trier zu schweren Angriffen und Gewaltexzessen gegen Polizisten gekommen, an denen im Stadtteil West 40 Randalierer beteiligt gewesen sein sollen.

„Festzustellen ist, dass mit einsetzender Dämmerung und zunehmender Alkoholisierung, insbesondere bei jungen Männern, respektvolles und anständiges Verhalten vollständig verloren geht“, lautet das unschöne Fazit des Polizeipräsidiums nach dem ersten Tag des verlängerten Fastnachtswochenendes. Am Rosenmontag selbst sollen in Mainz circa 1000 Beamte und einige Hundert Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen dafür sorgen, dass das Freiluftspektakel nicht aus dem Ruder läuft: Wetterabhängig werden nach zweijähriger Corona-Zwangspause nun wieder bis zu einer halben Million Besucher in der Stadt erwartet.

Auf zentralen Plätzen – wie am Fastnachtsbrunnen, auf der Ludwigsstraße und am Höfchen – gilt abermals ein Glasverbot. Auch gegen „Wildpinkler“, die mit einem Bußgeld von bis zu 50 Euro rechnen müssten, wird nach Angaben der Stadt vorgegangen. Schließlich seien an der Zugstrecke fast 30 Toilettenwagen und hinter Sichtschutzwänden aufgebaute Urinale platziert worden. In der Polizeiwache an der Weißliliengasse wird wie früher wieder eine Sammelstelle für „verloren gegangene Kinder“ eingerichtet.

Sozusagen als Generalprobe für den Rosenmontag dürfen am Samstag von 14.11 Uhr an zunächst die Kinder und Jugendlichen ran, die zur „Fassenacht in Meenz“ traditionell einen eigenen vierfarbbunten Maskenzug gestalten. Im Anschluss an die Nachwuchsparade, an der sich erfahrungsgemäß viele Schulklassen und Kindergartengruppen beteiligen, können laut MCV Teilnehmer und Zuschauer rund um den Fastnachtsbrunnen zu „Familienpreisen“ gemeinsam noch ein bisschen weiterfeiern.

Der Sonntagvormittag gehört dann den Garden, deren Parade um 11.11 Uhr in der City beginnt. Zwei Stunden später rollen schließlich noch die insgesamt zehn Motivwagen auf die „Lu“ genannte Ludwigsstraße, damit sich das neugierige Narrenvolk vorab schon ein Bild von den mit viel Styropor und Farbe „gebauten Karikaturen“ machen kann. Von 16.30 Uhr an ist ein Guggemusik-Festival auf Straßen, Plätzen und in den Kneipen angekündigt. Ganz so spät darf es dabei aber nicht werden. Schließlich sind die sehenswert verkleideten Musiker tags darauf auch noch als Stimmungsmacher beim Rosenmontagszug fest eingeplant.