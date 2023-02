Die heilige Corona, Patronin des Geldes und der Metzger, scheint wie gemacht dafür, um in der Stadt Mainz, die durch einen Impfstoff plötzlich schwerreich geworden ist, geliebt und verehrt zu werden.

Markus Schug Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

„Biontech heißt das Zauberwort un schon sin alle Schulde fort“, meint der als Froschkönig in die Bütt steigende Protokoller Bardo Frosch, der sich am Freitagabend von 20.15 Uhr an bei „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ erstmalig einem Millionenpublikum vorstellen darf. An die neue Stadtpatronin gerichtet äußert er zudem die Bitte: „Heilige Corona, halt uns gesund in Gottes Namen und bleib uns lang erhalten, Amen.“

Dafür, dass das Virus sich über Fastnacht in allen erdenklichen Formen und an vielen Orten mal wieder schön verbreiten kann, sorgen die Karnevalisten womöglich selbst. Auch „Mainz bleibt Mainz“ – erstmals seit Langem wieder mit einigen Hundert Narren im Saal – sei Teil eines groß angelegten Pilotprojekts. Das zumindest soll Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angeblich verraten haben: Es gehe darum, „zu testen, wie gut die Impfung uns noch schützt“.

Mit einer prall gefüllten Stadtkasse und in Bälde einem neuen Oberbürgermeister, der in der Stichwahl am 5. März ermittelt wird, müssen die Mainzer wahrlich keine kleinen Brötchen backen. Obwohl das mit der Energiekrise, den gestiegenen Lebenshaltungskosten und dem alles überdeckenden Ukrainekrieg auf den ersten Blick ja so gar nicht zum ausgelassenen Feiern passen will.

Die Fassenacht stehe für Frieden, Frohsinn und das freie Wort, so Sitzungspräsident Andreas Schmitt bei der Generalprobe für die vom Südwestrundfunk im Ersten übertragene vierstündige Narrenschau. Und Gardisten hätten traditionell nur Holzgewehre mit einer Blume im Lauf dabei. Zumindest unter den Aktiven ist es deshalb unstrittig, dass seit Ende des Zweiten Weltkriegs wohl alle Kampagnen hätten ausfallen müssen, wenn man erst auf eine friedliche Welt warten wolle – auch die aktuelle unter dem Motto „In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz“.

Über den Krieg in der Ukraine, der vor einem Jahr begonnen hat, wollen selbst die in Mainz für politisch-literarische Vorträge zuständigen Büttenredner aber offenbar nicht allzu viele Worte verlieren. An klaren Bekennerbotschaften, etwa von den mit gelb-blauer Ukraineflagge winkenden Hofsängern, fehlt es jedoch nicht. Solidaritätsbekundungen für die Frauen in Iran werden ebenfalls nicht vergessen.

Die von Florian Sitte abermals gekonnt auf die Bühne gebrachte „Mutti“ Angela Merkel ärgert sich über „mutige“ Männer aus Deutschland, die gegen die Maskenpflicht protestierten und von einer Diktatur sprächen. „Dann fliegt doch in den Iran und seid dort bitte mal eine Frau“, empfiehlt die „Altkanzlerin der Herzen“.

Den „dollsten“ Auftritt des Abends muss sie aber zwei anderen überlassen: Schließlich schauen König Charles III. und Queen Consort Camilla – überzeugend gegeben von Martin Krawietz und Johannes Bersch – tatsächlich im Kurfürstlichen Schloss vorbei, um „ein paar Schoppe zu petze“ und beim Publikum im besten „Dinner for One“-Stil einen närrisch guten Eindruck zu hinterlassen.

Wer nun denkt, nach Käs’ kommt eh nix mehr Besseres, sollte sich anschauen, wie die Mainzer ihre Grande Dame, die am 7. Februar 80 Jahre alt gewordene und zumindest offiziell eher zufällig im Zuschauerraum sitzende Margit Sponheimer, zu feiern verstehen. Ein Medley ihrer beliebtesten Fastnachtshits, und sei es von anderen noch so gut vorgetragen, dürfte da wohl nicht reichen.

Und obwohl die hochverehrte Sängerin, die sich ja von der TV-Bühne verabschiedet hat, zuvor mehrfach versicherte, nicht wieder selbst ans Mikrofon zu gehen, sollte man darauf besser nicht wetten. Auch sonst wird viel getanzt und gesungen: am Ende, wie immer, von den Finalspezialisten der Mainzer Hofsänger.

Und was fehlt? Na ja, Frauen eben, die abgesehen vom Ballett mit der jungen Kati Greule nur eine einzige Aktive auf die Schlossbühne entsenden. Als Vertreterin der letzten Generation, die am Eulenfass „babbt“, macht sie dabei eine gute Figur. Was schwer genug ist in einer männerdominierten Narrenwelt, in der es fast so wirkt, als ob manche Redner, Sänger und Komiteemitglieder dort selbst schon lange festgeklebt wären.