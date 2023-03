Aktualisiert am

Wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs hat das Landgericht Frankfurt einen ehemaligen Jugend-Fußballtrainer verurteilt. Er soll demnach für zwölf Jahre und neun Monate in Haft. Zudem ist Sicherungsverwahrung angeordnet.

Weil er über Jahre Jugendliche und ein Kind vergewaltigte und sexuell missbrauchte, hat das Landgericht Frankfurt am Donnerstag einen ehemaligen Fußballtrainer zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und neun Monaten verurteilt. Die mögliche Höchststrafe hätte 15 Jahre betragen. Zudem ordnete die Jugendschutzkammer an, nach Verbüßung der Strafe sei der heute Fünfunddreißigjährige in Sicherungsverwahrung zu nehmen. Denn nach gegenwärtiger Einschätzung habe er einen Hang zu solchen Taten und eine fortbestehende Gefährdung der Allgemeinheit sei zu erwarten.

Sven B. war wegen 69 Taten zwischen 2014 und 2021 angeklagt, begangen an elf Jungen im Alter von zehn und 16 Jahren. B. wurde im Dezember 2021 festgenommen, zuvor hatte er als Jugendtrainer des SV Wehen gearbeitet; der Verein kündigte ihm fristlos. Nachwuchskicker des Drittligavereins waren laut Staatsanwaltschaft nicht unter den Opfern. Zuvor hatte B. andere Jugendmannschaften in Südhessen trainiert.

Anonyme Drohungen über soziale Netzwerke

Nach den Feststellungen des Gerichts hatte der Angeklagte mittels anonymer Drohungen über soziale Netzwerke seine Opfer dazu gebracht, sich mit ihren Sorgen ihm anzuvertrauen. Er machte sie betrunken, später setzte er zudem Beruhigungsmittel ein, um die Jungen willenlos zu machen. Einige Taten zeichnete B. auf, die Polizei stellte die Videos später auf seinem Handy sicher. Obwohl es schon früher Gerüchte gab, wurde B. erst Anfang 2021 angezeigt. Vor allem aus Scham hätten die Jungen geschwiegen, sagte die Kammervorsitzende während der Urteilsbegründung. Viele der Opfer seien traumatisiert und litten unter dem Erlebten.

Am Ende des mehrmonatigen Prozesses hatte die Staatsanwaltschaft eine Strafe von 14 Jahren und Sicherungsverwahrung beantragt. Während der Hauptverhandlung, die zum Schutz der Opfer weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, gestand der Angeklagte die Taten zum Teil, nachdem einige seiner Opfer vor der Jugendkammer als Zeugen gehört worden waren. Die Verteidigung beantragte eine Gefängnisstrafe von elf Jahren, sah jedoch die Voraussetzung für eine Sicherungsverwahrung nicht als gegeben.