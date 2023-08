Aktualisiert am

Alle an einem Tisch: Im Wohnzimmer kommt die Familie zusammen: Laurens, Amelie, Jonas, Annette, Magnus und Matthias Hogh (von links nach rechts). Bild: Lando Hass

Von der Schule zum Tennistraining, vom Büro zum Kinderarzt: Was es heißt, mit zwei berufstätigen Eltern und vier Kindern in einer dicht ­besiedelten Region zu wohnen, zeigen die Hoghs im Taunus in unserer Serie „Lebensphasen“.