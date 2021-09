Vier Tote : Falschfahrer verursachte Unfall auf A5

Der schwere Unfall, bei dem am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 5 in der Nähe der Anschlussstelle Friedberg vier Menschen getötet worden waren, ist von einem Falschfahrer verursacht worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag bestätigt. Bei der Kollision, an der vier Autos beteiligt waren, wurde auch der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 33 Jahre alter Mann aus dem Kreis Gießen, so schwer verletzt, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb. Warum er auf die falsche Fahrbahn geraten war, dazu machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Wolfram Ahlers Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau. Folgen Ich folge Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Nach bisherigen Ermittlungen war der Falschfahrer gegen 4.40 Uhr mit seinem Opel Astra auf dem Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Ober-Mörlen und Friedberg auf der Fahrbahn in Richtung Kassel in entgegengesetzter Richtung nach Süden gefahren. Zwischen der Raststätte Wetterau und der Auffahrt Friedberg prallte der Mann mit seinem Auto frontal gegen einen mit vier jungen Leuten besetzten Renault. Zwei der Insassen, eine Neunzehnjährige und ein gleichaltriger Mann aus dem Kreis Gießen, starben noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Neunzehnjährige, die hinten im Wagen saßen, erlitten schwerste Verletzungen. Ein dem Renault folgender Opel und ein Aston Martin konnten nicht mehr ausweichen und prallten auf das Unfallauto. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 68 Jahre alte Fahrer des Opel aus Frankfurt so schwer verletzt, dass er ebenfalls an der Unfallstelle starb. Der 52 Jahre alte Fahrer des Aston Martin aus dem Rheingau-Taunus-Kreis erlitt leichte Verletzungen.

Trümmerteile auf mehreren Hundert Metern

Den Rettungskräften bot sich an der Unfallstelle ein Bild der Zerstörung. Bei einem der Autos war durch die Wucht des Zusammenstoßes der Motorblock herausgerissen worden, ein weiterer Wagen hatte sich in der Leitplanke verkeilt, ein anderer hatte sich überschlagen und lag auf dem Dach. Trümmerteile verteilten sich auf mehreren Hundert Metern. Für Bergung und Aufräumarbeiten sowie zur Rekonstruktion des Unfalls war der Autobahnabschnitt am Sonntag bis in die Mittagsstunden gesperrt. Ein Kriseninterventionsteam betreute Ersthelfer und Zeugen auf der Raststätte Wetterau. Zur Untersuchung des Unfallhergangs sucht die Polizei weitere Zeugen.

Wie schwierig die Ermittlungen bei derart komplexen Unfällen sein können, weiß Rüdiger Wollgramm, Verkehrsexperte bei der Gewerkschaft der Polizei. „Egal, wie groß oder klein der Unfall ist – die wichtigste Faustregel bei den Ermittlungen lautet: Nichts ist, wie es scheint.“ Wenn man einen Unfallhergang rekonstruiere, müsse man sich davon lösen, „dass man meint, man wisse schon, wie der Unfall verlaufen ist. Oft stellt es sich ganz anders dar.“

Akribische Spurensuche

Bei einem Unglück dieser Größe spiele eine zentrale Rolle die Tatortaufnahme, „die sich am Ende nicht so sehr von der eines Tötungsdelikts unterscheidet“. Am Beginn stehe die akribische Aufnahme aller Spuren. Wie verlaufen die Bremswege? Wo sind Lackanhaftungen zu finden? Welche Fahrzeuge hatten Kontakt? Dann werde in der Regel eine Drohne eingesetzt, um den Unfallort aus der Luft zu dokumentieren. Und schließlich beginnt das, was die Polizei laut Wollgramm seit einigen Jahren immer stärker beschäftigt: die digitalen Ermittlungen, nämlich das Auslesen der Bordcomputer der beteiligten Fahrzeuge.

„Vor zehn Jahren noch“, sagt der Fachmann, „war ein Fahrzeug während des Unfallhergangs ein rein passiver Gegenstand. Inzwischen gilt das nicht mehr.“ In vielen Autos seien Sicherheitssysteme eingebaut, die bewirkten, dass ein Fahrzeug bei einem Unfall auch ohne Einfluss des Fahrers „reagiert“, sich aktiv am Geschehen beteilige. „Das müssen wir bei den Ermittlungen immer mit berücksichtigen.“ So sei es nicht mehr ohne Weiteres möglich, aufgrund der Endposition des Fahrzeuges Rückschlüsse auf den Unfallhergang zu ziehen.

Mehr zum Thema 1/

Allein die vielen automatischen Sicherungssysteme wie etwa Multikollisionsbremsen, die darauf ausgelegt seien, weitere Gefahren für das Fahrzeug abzuwenden, veränderten die Spurenlage an der Unfallstelle. Deshalb sei es unabdingbar, diese Daten in die Ermittlungen aufzunehmen und sie mit den Spuren, die am Tatort sichergestellt wurden, sowie der akribischen Dokumentation der Unfallstelle und der Fahrzeuge selbst zu vergleichen. „Wir müssen uns immer fragen: Ist das, was uns an Fakten präsentiert wird, plausibel? Passt alles zusammen? Wer hat den entscheidenden Impuls gesetzt? Der Mensch oder die Maschine? Nur so ergibt sich am Ende ein verlässliches Bild, das auch vor Gericht Bestand haben wird.“

Bei dem verheerenden Unfall vom Sonntag scheint die Ursache klar zu sein: Nach derzeitigen Ermittlungen hat der Falschfahrer, aus welchen Gründen auch immer, das Unglück verursacht. Umso stärker fokussieren sich die Ermittlungen nun auf sein Motiv. Auch aus stark zerstörten Fahrzeugen können Daten noch ausgelesen werden. „Das erfordert dann mitunter zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber möglich ist es“, wie Wollgramm sagt. Nicht selten nehme die Polizei Kontakt zu den Automobilherstellern oder Zulieferern auf, um sie in die Ermittlungen einzubinden. „Wir müssen die Daten ja interpretieren“, sagt Wollgramm. Das sei auch deshalb wichtig, um dem Gutachter später valides Material an die Hand zu geben: „Wenn wir schlampig arbeiten, dann kann auch beste Sachverständige nichts mehr retten.“