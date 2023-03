Fachwerkhaus als Smart Home : Ein Denkmal unter Styropor versteckt

Aktualisiert am

Links am Zaun hängt ein Foto vom früheren Zustand des Hauses. Das Fachwerk war unter dicken Schichten an Styropor und Putz verborgen. Bild: Maximilian von Lachner

Was lange hinter Putz und Dämmung verborgen blieb, ist so spektakulär, dass das Altstadthaus in Hochheim zum Einzeldenkmal erklärt wurde. Zwei Privatleute haben es mit viel Einsatz, Herzblut und ökologischen Materialien saniert.