Weil Fachkräfte fehlen, mussten mehrere Einrichtungen in Frankfurt, die schutzbedürftige Kinder aufnehmen, Heimgruppen schließen. Das bestätigt das für Kinder- und Jugendschutz zuständige Sozialdezernat auf Anfrage. Es handelt sich dabei um das Haus Ursula und das Haus Thomas, beide getragen vom Caritas-Verband. 27 Plätze gingen so insgesamt verloren. Plätze, die schutzbedürftige Kinder dringend brauchen.

Wenn ein Kind im Elternhaus nicht mehr sicher ist, wenn es vernachlässigt oder sexuell missbraucht wird, dann nimmt der Staat es in Obhut. Kurzfristig kommen die Kinder in Inobhutnahme­stellen. Diese sind für einen Aufenthalt von ein paar Tagen oder höchstens Wochen ausgelegt. Wenn die Kinder dann nicht zurück in ihre Familien können, werden sie dauerhaft im Kinderheim untergebracht. Doch da auch diese am Rande ihrer Kapazität sind, werden kaum Plätze in den Inobhutnahmestellen frei.