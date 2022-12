Extremismus in Deutschland : Wie die „Reichsbürger“ an Einfluss gewonnen haben

Bei einer Demonstration von sogenannten Reichsbürgern am 14. November 2020 in Potsdam trägt ein Mann einen Pullover mit der Aufschrift „Deutsches Reich“. Bild: dpa

Die Nachricht, dass 25 zum Putsch entschlossene Personen mit Verbindungen in die „Reichsbürger“-Szene festgenommen wurden, ist am Mittwoch kaum in der Welt, da wird auf dem Telegram-Kanal der Darmstädter „Querdenker“ bereits gemutmaßt, was wirklich hinter dem Polizeieinsatz stecken könnte. Ob das Ganze nur ein Ablenkungsmanöver ist, um von der Tat in Illerkirchberg abzulenken, wird dort gefragt. In dem Ort in Baden-Württemberg soll ein 27 Jahre alter Asylbewerber aus ­Eritrea eine Vierzehnjährige mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Inszeniert der Staat mit der Verhaftung der „Reichsbürger“-Verschwörer nun also ein Medienspektakel, um die tödliche Messerattacke schnell vergessen zu machen?

Eine solche Behauptung ist natürlich Unsinn. Sie fällt in die Kategorie Verschwörungsmythos – und den allermeisten ist das auch sehr bewusst. Doch das schützt nicht davor, dass sie dennoch weiterverbreitet wird. Im Internet haben Verschwörungserzählungen noch immer Hochkonjunktur. Die Vorstellung, dass der Staat seine Bürger hinters Licht führt, ist dort weitverbreitet, das Misstrauen gegenüber „den Eliten“ ist groß. Und es ist, seit dem Beginn der Pandemie und mit dem Entstehen der heterogenen Corona-Protestbewegung, auf erschreckende Weise salonfähiger geworden.

Eine beunruhigende, aber auch überschaubare Zahl

„Reichsbürger“ lehnen den Staat ab, in dem sie leben. Sie halten ihn für ein Konstrukt oder gleich für eine GmbH, aber auf keinen Fall für ein legitimes Staatsgebilde. Die Radikalsten unter ihnen weigern sich, Steuern zu zahlen, auch eigene „Reichspässe“ finden in der Szene Absatz. 21.000 Anhänger dieser Ideologie soll es laut Verfassungsschutz in Deutschland geben. 1000 „Reichsbürger“ sollen es in Hessen sein. Das ist eine zwar sehr beunruhigende, aber auch eine überschaubare Zahl.

Doch eines darf man dabei nicht übersehen: Diese „Reichsbürger“ bewegen sich nicht in einem luftleeren Raum. Sie stehen nicht für sich allein, sondern haben sich in den vergangenen zwei Jahren mit vielen anderen, die den Staat mit ähnlicher Vehemenz ablehnen, vernetzt. Die Corona-Proteste haben die staatsskeptischen Szenen zusammengebracht: „Reichsbürger“, Rechtsextreme, Anhänger der „QAnon“-Verschwörungstheorie, Esoteriker, Impfgegner, Putin-Unterstützer und auch einige radikale Linke mischten sich unter die Proteste gegen die Corona-Regeln.

Das heißt natürlich nicht, dass alle, die bei den „Montagsspaziergängen“ und anderen Demonstrationen mitgelaufen sind, von einem Umsturz träumen. Viele der Demonstranten machten sich Sorgen, dass Freiheitsrechte zu stark eingeschränkt werden, oder lehnten, obwohl selbst geimpft, eine Pflicht zur Corona-Impfung ab, ohne deshalb die Demokratie grundsätzlich infrage zu stellen.

Doch auch sie hatten allzu häufig kein Problem damit, mit Rechtsextremen und „Reichsbürgern“ gemeinsame Sache zu machen. Auf den zahlreichen Corona-Kundgebungen in der Rhein-Main-Region jedenfalls war es zu beobachten: Wenn dort Flaggen der „Reichsbürger“ geschwenkt oder Embleme der amerikanischen Kapitol-Stürmer gezeigt wurden, wenn dort NPD-Funktionäre mitmarschierten, dann hat sich von den anderen Demonstranten daran so gut wie niemand gestört. Auch antisemitische Symbole waren auf den Protestzügen immer wieder zu sehen. Auch dagegen sind deren Organisatoren nicht vorgegangen.

Diese Normalisierung einer Demokratieskepsis, diese Toleranz gegenüber Verschwörungsglauben und Antisemitismus ist eine ernst zu nehmende Bedrohung. Der Putsch der Verschwörer um den Frankfurter Unternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß hätte vermutlich, selbst wenn die Gruppe nicht so früh aufgeflogen wäre, niemals gelingen können. Der Einfluss der „Reichsbürger“ auf Teile der Bevölkerung ist trotzdem größer, als die meisten vermuten.