Existenzkampf einer Firma : Mit einer E-Mail begann das Fiasko

Umzug geplant: Das Unternehmerpaar will die alte Autowerkstatt aufgeben und in eine neue umziehen. Doch nun droht eine Räumungsklage. Bild: Marcus Kaufhold

Nicole und Michael Nökel sind verzweifelt, und das ist kein Wunder, denn dem Unternehmerehepaar aus Walluf im Rheingau droht der Ruin. Eigentlich floriert das Geschäft der Fahrzeugtechnik Nökel GmbH, aber der Kauf eines Grundstücks im neuen Gewerbegebiet Kressboden in Walluf bringt das Unternehmen in Schwierigkeiten – er könnte das Aus für den Betrieb bedeuten.

Das Ehepaar erhebt schwere Vorwürfe gegen die Rheingaugemeinde, die ihrer Meinung nach die Baugenehmigung verschleppt und sich nicht an Absprachen hält. Bürgermeister Nikolaos Stavridis (parteilos) ist hingegen „fassungslos“ über die Vorwürfe: „Wir haben alles getan, um zu helfen. Was sollen wir noch alles machen?“

Eine behördliche Odyssee

Das Fiasko begann mit Nökels Entschluss, ihre Autowerkstatt in das neue Gewerbegebiet zu verlegen, ein Grundstück zu kaufen und dort eine neue Halle zu bauen. Weil das Paar die im Bebauungsplan vorgesehene Dachbegrünung aus mehreren Gründen ablehnte, wandte es sich am 27. Juli 2021 an das Bauamt der Gemeinde und fragte nach, ob es stattdessen möglich sei, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie eine Zisterne für Regenwasser zu installieren und die Außenanlage zu begrünen. Drei Tage später antwortete die Gemeinde, dass als Kompromiss lediglich die Möglichkeit bestehe, einen Teil der Fassade zu begrünen, um den Klimaaspekt zu berücksichtigen. „Bei intensiver Begrünung schlagen wir ein Verhältnis von einem Quadratmeter Fassade zu zwei Quadratmetern Dach vor. Zur Berücksichtigung des Wasserhaushalts wäre dies mit einer Zisterne zu kombinieren“, heißt es unter anderem in der Mail der Gemeinde.

Das genügte dem Ehepaar, und Nicole Nökel unterschrieb am 30. September den Kaufvertrag für das rund 1500 Quadratmeter große Grundstück und verlängerte den alten Vertrag nicht mehr. Der Preis betrug 250 Euro pro Quadratmeter. Ende Oktober des Jahres reichten Nökels den Bauantrag beim Rheingau-Taunus-Kreis ein. „Aufgrund dieser Mail haben wir die Planung mit dem Hallenbauer auf die Fassadenbegrünung ausgerichtet“, sagt Nicole Nökel.

Dann aber begann eine behördliche Odyssee, die beide Wallufer ihre Existenz kosten kann. Am 5. November 2021 meldete sich die Bauaufsicht des Kreises bei der Gemeinde und bat um die Zusendung von Unterlagen zum Verfahrensstand „Kressboden Erweiterung“, aus denen hervorgehe, dass „mindestens Planreife oder endgültige Rechtskraft“ bestehe. „Der unteren Bauaufsicht liegen diese Daten nicht vor“, schrieb die zuständige Ingenieurin und wies darauf hin, dass der Bauantrag abgelehnt werden müsse, wenn nach dem alten Bebauungsplan „Grohenstück-Klingenweg“ entschieden werden müsse.

Nökels erhielten eine Kopie des Schreibens, sie gingen aber weiterhin davon aus, dass alles glatt laufen wird, und zahlten im Dezember den fälligen Kaufpreis an die Gemeinde. Ihren am 30. Juni 2022 auslaufenden Mietvertrag für die alte Halle, in der derzeit die Autos repariert werden, verlängerten sie nicht mehr.

„Wir wollten eigentlich im Februar dieses Jahres mit dem Bau beginnen“, erläutert Michael Nökel die Pläne. Die Unternehmer erwarteten, dass die Gemeinde ihr erforderliches Einvernehmen aufgrund des Kompromisses in der E-Mail erteilt und der Bauantrag genehmigt wird. Das war ein Trugschluss, denn am 10. März dieses Jahres meldete sich der Kreis bei Nicole Nökel und teilte mit, dass der Bauantrag nicht zu genehmigen wäre. „Das von Ihnen geplante Bauvorhaben entspricht nicht den Festsetzungen des vorgenannten Bebauungsplans“, heißt es in dem Schreiben der Bauaufsicht, die weiter mitteilte: „Die Gemeinde Walluf hat ihr erforderliches Einvernehmen für die beantragte Befreiung nicht erteilt.“ Mit Befreiung ist der genannte Kompromiss gemeint. Zudem gab es Unstimmigkeiten wegen der Stellplatzsatzung.