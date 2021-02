Evakuierung in Frankfurt : Weltkriegsbombe wird entschärft

Rund 4500 Menschen müssen an diesem Sonntagmorgen ihre Wohnungen verlassen, damit am Nachmittag eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft werden kann. Die Evakuierung hat begonnen.

Ruht noch in der Baugrube: der 500 Kilogramm schwere Blindgänger an der Saonestraße in Frankfurt Bild: Finn Winkler

Am Morgen hat die Evakuierung des Frankfurter Stadtteil Niederrads begonnen. Vier Tage lang hatte der Krisenstab der Stadt diesen Tag geplant, damit die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe, die am Dienstag bei Bauarbeiten gefunden wurde, entschärft werden kann. Sie liegt in einer Baugrube an der Saonestraße - sicher verwahrt und durch eine Plane abgedeckt. Auch, wenn die Bombe nicht die größte ist, die jemals in Frankfurt gefunden wurde, so ist sie für die Entschärfer des Kampfmittelräumdienstes alles andere als eine Routineangelegenheit.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Diesmal hatten die Experten entschieden, dass eine Evakuierungszone allein nicht ausreiche. Polizei und Feuerwehr teilten mit, die Gefahr sei zu groß, dass es bei einer Detonation zu erheblichen Schäden komme. Der Feuerwerker Alexander Majunker, der die Bombe am Nachmittag entschärfen wird, sagte im Gespräch mit der F.A.Z., „eine Detonation wäre verheerend“. Diesmal setzt der Kampfmittelräumdienst nicht nur auf zwei Entschärfer, sondern auf ein ganzes Team von acht Mitarbeitern - falls es zu Komplikationen kommt und es notwendig werden sollte, die Zünder herauszuschneiden. Die Bombe enthält 145 Kilogramm Sprengstoff.

Die Evakuierung wird vor allem auch dadurch erschwert, da die Corona-Schutzmaßnahmen auch in einer solchen Situation eingehalten werden müssen. Für Anwohner, die etwa unter Quarantäne stehen, hat die Stadt Frankfurt eigens Transporte organisiert. Die Betroffenen werden separat untergebracht, unter hohen Schutzvorkehrungen. Andere Anwohner, wie zum Beispiel Ältere oder Kranke, die ihre Häuser und Wohnungen nicht selbständig verlassen können, werden ebenfalls zuhause abgeholt. Für sie ist eine Unterbringung in der Carl-von-Weinberg-Schule eingerichtet worden. Dort werden sie von Hilfs- und Rettungsdiensten versorgt.

Die Schule gilt als zentrale Sammelstelle für alle Anwohner, die keine anderen Möglichkeiten haben, bis zum Ende der Entschärfung irgendwo unterzukommen. Üblicherweise verbringen Anwohner während längerer Evakuierungen die Zeit bei Verwandten oder Freunden, oder nutzen den Tag für Ausflüge - was in Corona-Zeiten mit strikten Kontaktbeschränkungen, geschlossenen Restaurants, Cafés und kulturellen Einrichtungen nicht einfach ist. Viele Möglichkeiten, sich den Tag zu vertreiben, bleiben nicht mehr.

Damit die Entschärfung zügig stattfinden kann, hat die Stadt einen engen Zeitplan vorgegeben. Bis acht Uhr am Morgen mussten die Anwohner die fest definierte Zone rund um den Bomben-Fundort an der Saonestraße verlassen. Betroffen ist ein großer Teil von Niederrad. Zusätzlich gibt es noch eine erweiterte Schutzzone. Dort dürfen die Anwohner in ihren Häusern bleiben, sich aber von 11 Uhr an nicht mehr im Freien aufhalten, auch nicht auf dem Balkon.

Wann die Feuerwerker des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung beginnen können, ist noch unklar. Die Feuerwehr hatte am Freitag mitgeteilt, es könne sein, dass sich die Entschärfung bis zum Abend hinziehe. Die Feuerwehr hat ein Bürgertelefon eingerichtet unter der Telefonnummer 069 / 21 21 11.