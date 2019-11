Ethnologie-Professorin : Meine 500 engsten afrikanischen Verwandten

In einer Wissenschaftlerbiographie gibt es Zeit für alles“, sagt Carola Lentz, „und für manches kommt sie jetzt.“ Für Lentz, Jahrgang 1954, die im Sommer nach 17 Jahren aufgehört hat, Professorin für Ethnologie und Afrikastudien an der Mainzer Gutenberg-Universität zu sein, heißt das: weiter forschen, und zwar seit 1. Oktober an ihrem Institut als Seniorforschungsprofessorin. Die Kriterien für die Vergabe dieser Stellen sind sehr unterschiedlich, rar sind sie, im Gegensatz zu Seniorlehrprofessuren, in jedem Fall: Nur drei im Jahr ernennt das Land Rheinland-Pfalz. Lentz ist an der Gutenberg-Universität die erste Frau in einer solchen Position und die erste an ihrem Fachbereich. Die Forschungsprofessur hat sie auf zwei Jahre bewilligt bekommen.

Nun hat sie ein kleines Büro am Institut bezogen, wird nicht mehr lehren, nur forschen, aber weiter Mitglied der Universität und deren Gremien bleiben. Doch hat sich, noch bevor sie die Seniorprofessur antrat, eine ganz neue Karriereperspektive eröffnet: In genau einem Jahr wird Lentz, in der Nachfolge von Klaus-Dieter Lehmann, Präsidentin des Goethe-Instituts, des internationalen kulturpolitischen Akteurs der Bundesrepublik. Ein forderndes Ehrenamt, trotzdem will Lentz die Projekte durchziehen, die sie sich für die nächsten zwei Jahre als Forscherin vorgenommen hat.