Revision von Hänel verworfen : Es bleibt bei Urteil wegen Werbung für Abtreibungen

Die Gießener Ärztin Kristina Hänel ist mit ihrer Revision gegen ein Urteil wegen Werbung auf ihrer Homepage für Abtreibungen gescheitert. Der Beschluss der Vorinstanz ist rechtskräftig. Hänel kündigt Verfassungsbeschwerde an.

Die Gießener Ärztin Kristina Hänel bleibt wegen unzulässiger Werbung für Schwangerschaftsabbrüche auf ihrer Internetseite verurteilt. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat die Revision der Medizinerin gegen ein Urteil des Landgerichts Gießen verworfen. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. Zuvor hatte das Landgericht einen Beschluss des dortigen Amtsgerichts modifiziert, nachdem die Ärztin dagegen vorgegangen war. Auch gegen das zweite Urteil hatte sich die Ärztin gewandt.

Die Homepage der Angeklagten informiere nicht nur darüber, Schwangerschaftsabbrüche zu vollziehen, sondern enthalte auch ausführliche Informationen über das „Wie“, heißt es in einer Mitteilung des Oberlandesgerichts. Damit könne sich die Angeklagte nicht auf die in Paragraf 219a, Absatz 4 Strafgesetzbuch geregelte Ausnahme von der Strafbarkeit berufen.

Hänel äußerte sich umgehend auf Twitter zu der gescheiterten Revision: „Nun bin ich leider gezwungen, meine Informationen von der Webseite zu nehmen, sonst wäre ich am Ende finanziell ruiniert.“ In einem weiteren Tweet kündigt sie Verfassungsbeschwerde an.

In erster Instanz hatte das Amtsgericht Gießen die Ärztin im November 2017 zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt. Ihre Berufung gegen das Urteil wies das Landgericht Gießen im Oktober 2018 ab. Der Fall kam vor das Oberlandesgericht Frankfurt, das einen neuen Prozess anordnete. Hintergrund für die Entscheidung war eine im vergangenen März geänderte Rechtslage. Das Landgericht änderte daraufhin das angefochtene Urteil ab und verurteilte Hänel zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 100 Euro. Auch dagegen legte sie Revision ein, vergeblich.

Hänel hat argumentiert, sie habe nicht geworben, sondern Patientinnen informiert. Aufklärung gehöre zu ihren Pflichten als Ärztin.