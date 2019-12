Boykott von Silvesterfeuerwerk : Ohne Knall ins neue Jahr

Zuerst die Feuerwerksrakete in eine leere Sektflasche stellen, Feuerzeug an die Lunte halten – und dann schnell weg, bevor sich das Geschoss in den Nachthimmel erhebt. Trotz der Müllberge am nächsten Tag, der hohen Feinstaub-Belastung und der Verletzungsgefahr: Böller und Raketen gehören für viele einfach zu Silvester dazu. Nicht jedoch für Ludwig Boßler. Der Geschäftsführer der Edeka-Märkte in Rüsselsheim-Königstädten und Nauheim wird in diesem Jahr keine Knaller zum Kauf anbieten.

Das Verhalten seines Hundes habe ihn dazu gebracht, über diesen Schritt nachzudenken, erzählt er. Denn an den Tagen vor Neujahr sei das Tier immer furchtbar nervös, sagt Boßler. Immer wieder sei der Vierbeiner in den vergangenen Jahren durch die gezündeten Silvesterknaller aufgeschreckt worden. „Er hat richtig gezittert vor Angst“, sagt der Zweiundfünfzigjährige. Ihm sei gar nicht bewusst gewesen, wie stark die Tiere unter dem Krach leiden würden. Er habe vorher noch nie einen Hund gehabt. Die Entscheidung, auf den Feuerwerksverkauf in seinen Läden zu verzichten, sei erst vor wenigen Wochen gefallen, sagt er.

„Da sollten andere mal mitziehen“

In den sozialen Medien stößt seine Haltung auf positive Resonanz. „Super Sache“ ist unter seinem Facebookbeitrag zu lesen. „Da sollten andere mal mitziehen“, steht unter einem weiteren. 450 Mal wurde der Beitrag schon geteilt. Er wolle die Leute nicht „mit erhobenem Zeigefinger belehren“, sagt Boßler. Es sei seine persönliche Entscheidung als Tierhalter gewesen. Freuen würde es ihn trotzdem, wenn andere Märkte die gleiche Entscheidung träfen. Im Rhein-Main-Gebiet sei ihm bislang aber keine andere Filiale bekannt.

Allein ist Ludwig Boßler mit seiner resoluten Haltung aber nicht. In ganz Deutschland verzichten Einzelhändler auf den Verkauf von Knallkörpern. Er selbst sei durch eine Initiative in einem Markt in Nordrhein-Westfalen auf die Idee gekommen, erzählt er. Auch die Baumarktkette Hornbach hat angekündigt, von 2020 an kein Feuerwerk mehr anzubieten – und das deutschlandweit. Man habe schon früher aus dem Verkauf aussteigen wollen, sei allerdings an Lieferverträge gebunden gewesen, so ein Sprecher von Hornbach.

133 Millionen Euro Umsatz

Klaus Gotzen, Geschäftsführer des Verbands der pyrotechnischen Industrie, blickt trotz der Kritik optimistisch in die Zukunft. Man habe allein im vergangenen Jahr rund 133 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ohnehin seien nur wenige Einzelhändler bereit, auf den Verkauf zu verzichten.

Die Discounter Lidl und Aldi-Süd werden wieder Feuerwerk verkaufen. Auch die Rewe-Gruppe meldet, dass im Rhein-Main-Gebiet kein Markt auf den Verkauf von Böllern verzichte.

Mehr zum Thema 1/

Im genossenschaftlichen Verbund Edeka könne jeder Markt eigenständig über das Warenangebot bestimmen, teilt ein Sprecher des Regionalgesellschaft Edeka Südwest mit. Anders als in Boßlers Märkten werden im Edeka des „Scheck-In-Centers“ in Frankfurt auch in diesem Jahr wieder Böller angeboten, sagt Marktleiter Peter Splettstößer. Man wolle den Kunden den Spaß nicht nehmen.