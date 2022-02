Organisierte Kriminalität : Wer steckt hinter den Automatensprengungen?

56 mal haben Täter im vergangenen Jahr allein in Hessen zugeschlagen, um an Bargeld zu kommen. Oft gehören sie der schweren organisierten Kriminalität aus den Niederlanden an. Die Gefahr für die Bevölkerung wächst.

In der Nacht des 21. Februar 2020 brannten in Heusenstamm die Mülltonnen. Zwei Männer, von denen man bis heute nicht genau weiß, wer sie waren, bauten in der Frankfurter Straße eine Barrikade, um die Zufahrt zu ihrem Ziel zu versperren: Einem Geldautomaten der Commerzbank-Filiale. Doch der Sprengsatz mit Gasgemisch, mit dem ihre Komplizen an die Geldkassette kommen wollten, zündete nicht. Für die Anwohner wurde es eine unruhige Nacht. Wenige Minuten, nachdem die Männer zur Tat geschritten waren, rückten Polizei und Feuerwehr an. Ohne Beute trat die Gruppe die Flucht an, raste in einem silbernen BMW davon, stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen und rannte schließlich zu Fuß davon. Auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers spürte in dieser Nacht keinen von ihnen mehr auf.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Im August 2021 dann der Ermittlungserfolg: Einer der Tatverdächtigen, 39 Jahre alt, wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Er soll nicht nur an der versuchten Sprengung in Heusenstamm beteiligt gewesen sein, sondern noch an einer weiteren, diesmal erfolgreichen, im Hauptbahnhof Offenbach im Januar 2020, wo er mit weiteren Tätern 20.500 Euro erbeutete. So steht es in der Anklageschrift der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft zum Landgericht Darmstadt, wo sich der Mann von diesem Donnerstag an verantworten muss.