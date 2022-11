Durchsuchungen in Hessen : Ermittlungen gegen Frankfurter Anwälte

In einem größeren Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Rauschgifthandel ermittelt die Staatsanwaltschaft Hanau gegen mehrere Beschuldigte, darunter auch in Frankfurt ansässige Rechtsanwälte. Wie die Behörde mitteilte, wurden am Dienstagmorgen insgesamt sieben Häuser und Wohnungen in Frankfurt und im Vogelsbergkreis durchsucht. Die Beamten stellten zahlreiche elektronische Speichermedien sicher.

Die beiden Beschuldigten waren durch Auswertungen von Krypto-Handys ins Visier der Ermittler geraten. Konkret handelte es sich um die Dienste Sky ECC und Anom.

Im Rauschgifthandel tätig

Dem Vernehmen nach hatten sie außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit Kontakt zu Personen, die im Rauschgifthandel tätig sind. Es besteht der Verdacht, dass sich die Beschuldigten selbst daran beteiligt haben. Weitere Angaben zu den beschuldigten Anwälten machte die Behörde nicht.

Wie eine Sprecherin weiter mitteilte, handelt es sich um zwei getrennte Ermittlungsverfahren, die bei der Staatsanwaltschaft Hanau aufgrund einer Zuweisung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt seit Ende Dezember 2021 beziehungsweise Mitte März dieses Jahres anhängig sind.