Beim umstrittenen Eritrea-Festival in Gießen scheint die Lage zu eskalieren. Die Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten vor, die das Festival verhindern wollen. Es gibt Dutzende Festnahmen.

Polizisten haben vor Beginn des Eritrea-Festivals in Gießen eine Gruppe von Menschen umringt. Bild: dpa

Die Polizei warnt angesichts der Proteste rund um das Eritrea-Festival davor, nach Gießen zu fahren. Im Stadtgebiet seien mehr als 1000 Beamte im Einsatz und würden Protestierende festsetzen, teilte ein Polizeisprecher mit. Es seien Steine geflogen und Rauchbomben geworfen sowie Gegenstände von einer Brücke geworfen worden. Die Beamten hätten Schlagstöcke, Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt. Beamten beobachten seit Stunden aus einem Polizeihubschrauber heraus und seit dem frühen Nachmittag auch per Drohne das Geschehen.

Vor dem Einsatz des Wasserwerfers hätten 100 bis 150 Menschen versucht, einen Zaun am Veranstaltungsgelände der Hessenhalle zu übersteigen. Zuvor rissen etwa 100 Menschen den Bauzaun ein, wie es weiter heißt. Die Stadtwerke haben am Mittag den Busverkehr eingestellt.

Waffenverbotszone verfügt

Das Fest wird vom Zentralrat der Eritreer in Deutschland veranstaltet. Kritiker sehen darin eine Propaganda-Veranstaltung zugunsten des eritreischen Regimes. Schon im vergangenen Jahr hatten Regimegegner auf dem Messegelände die Besucher eines vom eritreischen Konsulat ausgerichteten Konzerts mit Eisenstangen, Schlagstöcken, Messern und Steinen angegriffen. 26 Besucher wurden verletzt, zudem sieben Polizisten.

Vor diesem Hintergrund wollte die Stadt das Festival verbieten, zumal Krawalltouristen erwartet wurden, scheiterte aber in zwei Instanzen. Der Landkreis hat eine Waffenverbotszone in Teilen der Stadt, darunter das Bahnhofsgebiet und das Messegelände, verfügt. Die Regel gilt bis Sonntagabend. Schon in den vergangenen Tagen und Nächsten stellte die Polizei zahlreiche Verstöße gegen das Verbot fest, das unter anderem Messer mit einer Klinge von mehr als vier Zentimetern Länge umfasst.

Am frühen Morgen schon 60 Festnahmen

Vor Beginn des umstrittenen Eritrea-Festivals auf dem Messegelände hat es in Gießen Festnahmen gegeben. Die genaue Zahl konnte ein Polizeisprecher noch nicht beziffern. „Wir sind mittlerweile an mehreren Orten im Einsatz“, sagte er auf Anfrage. Am frühen Morgen hatten Beamte schon rund 60 mutmaßliche Störer festgenommen und ins Gewahrsam geschickt. Ein Richter verfügte für einen 47 Jahre alten Mann, der zu Gewalt aufgerufen hatte, Gewahrsam bis zum Montag.

Auf Sozialen Medien wird verbreitet, dass angeblich ein Teilnehmer der Proteste getötet worden sei. Die Polizei erklärte dazu, dass ihr dazu keine Hinweise vorlägen.„Unser Appell an Euch, solche Falschmeldungen nicht zu verbreiten“, heißt es dazu in einer Polizeimeldung auf Twitter. Bei Kontrollen bekamen nach ihren Angaben einige Menschen gesundheitliche Probleme, Sanitäter haben sich demnach um sie gekümmert.

2500 Teilnehmer erwartet

In der Stadt sind rund 1000 Polizisten im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber unterstützt die Kräfte am Boden. Seit dem frühen Morgen hat sich die Lage nicht beruhigt, wie der Sprecher weiter sagte, im Gegenteil nahm die Gewalt zu.

Das Fest soll bis Sonntagnachmittag dauern. Die Veranstalter rechneten nach Polizeiangaben mit rund 2500 Teilnehmern. Am Samstag ist zudem eine Kundgebung geplant. Ein ursprünglich dorthin angemeldeter Aufzug wurde hingegen durch die Versammlungsbehörde untersagt. In der Gießener Innenstadt kann es heute aufgrund der genannten Veranstaltungen und Versammlungen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Nach gewaltsamen Protesten beim Eritrea-Festival im vergangenen Sommer hatte die Stadt die Neuauflage in diesem Jahr per Verbot verhindern wollen - doch die Gerichte sahen dafür keine Grundlage. Der Verwaltungsgerichtshof erachtet das Sicherheitskonzept des Veranstalters als ausreichend. Wie er ausführt, sind nicht mehr als die Bauzäune auf dem Gelände zu verlangen. Es gebe außer des Waffenverbots auch Einlasskontrollen, Polizei und Ordnungskräfte seien präsent, heißt es. Mit Blick auf die Sicherheitsbedenken der Stadt meint der Gerichtshof, entscheidend sei, ob die Gefahr naheliegende und typische Folge des Festes sei. Das ist nach seiner Meinung nicht der Fall.