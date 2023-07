Im Ringen um das umstrittene Eritrea-Fest an diesem Wochenende auf dem Messegelände in Gießen hat die Stadt eine juristische Niederlage erlitten. Das Fest kann stattfinden. In einem Eilverfahren hat der von der Stadt angerufene Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) am Freitag eine Beschwerde gegen einen polizeirechtlichen Beschluss des örtlichen Verwaltungsgerichts als unbegründet zurückgewiesen. Die Entscheidung liegt der F.A.Z. vor. Auch der Beschluss zum gaststättenrechtlichen Teil des Verfahrens ist zu Lasten der Stadt ausgefallen, wie der VGH meldet.

Thorsten Winter Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau. Folgen Ich folge



Die Stadt hält das Sicherheitskonzept des Veranstalters für unzureichend und wollte das vom Zentralrat der Eritreer in Deutschland geplante Kulturfest verbieten. Dagegen ging der Veranstalter erfolgreich vor.

Krawalle und Verletzte bei Eritrea-Fest 2022

Vor einem Jahr war es rund um eine ähnliche Veranstaltung zu Krawallen gekommen. Gegner der Regierung Eritreas hatten als regierungstreu angesehene Besucher eines Konzerts auf dem Messegelände mit Eisenstangen, Schlagstöcken, Messern und Steinen attackiert. Es gab 26 Verletzte unter den Gästen, dazu wurden sieben Polizeibeamte in Mitleidenschaft gezogen. In den vergangenen Tagen mehrten sich Anzeichen, dass auch dieses Mal Gewalttäter das Fest stören zu stören beabsichtigen könnten. Die Waffenbehörde des Landkreises Gießen hat vorsorglich eine Waffenverbotszone für das Festgelände und andere Teile der Stadt verfügt.

Die Polizei sprach hinterher von einem „Gewaltexzess“. Denn Gegner der Regierung Eritreas waren mit Steinen, Messern und Eisenstangen auf Besucher des vom Konsulat des ostafrikanischen Landes ausgerichteten Konzerts losgegangen. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, darunter sieben Polizisten. Knapp ein Jahr später müssen Polizei, Stadt und Anlieger an selber Stelle ähnliche Gewaltausbrüche fürchten. Regimegegner wollen auf die Straße gehen. Sie wettern gegen eine „Propaganda-Veranstaltung einer Diktatur“.

Wie zu erwarten, rüstet sich die Polizei für eine Großlage. Sie will mit einer nicht näher bezifferten Zahl von Beamten abschrecken – Wasserwerfer, Hunde- und Pferdestaffeln eingeschlossen. Zumal Krawalltouristen aus dem Ausland erwartet werden.

Die Gewerkschaft der Polizei in Hessen hat derweil die Gefahrenprognose der Sicherheitsbehörden für „stimmig“ erklärt. Sie bezieht sich auf nächtliche Kontrollen des vom Landkreis Gießen für die Messe, den Bahnhof und Teile der Innen- und Weststadt erlassenen Waffenverbots, das seit Donnerstag gilt und noch bis Sonntagabend läuft.

Mehrere Festnahmen in Gießen

Die Polizei hat am Freitag mehrere Menschen vorübergehend in Gewahrsam genommen und Platzverweise ausgesprochen. Darunter ist nach ihren Angaben ein 47 Jahre alter Mann, der öffentlich zu Straftaten aufgerufen hat. Ein Richter sollte noch im Tagesverlauf entscheiden, wie lange dieser Mann im Gewahrsam bleiben muss. Die anderen Festgenommenen sind wieder auf freiem Fuß.

Mehr zum Thema 1/

Der Verwaltungsgerichtshof erachtet das Sicherheitskonzept des Veranstalters als ausreichend. Wie er ausführt, sind nicht mehr als die Bauzäune auf dem Gelände zu verlangen. Es gebe außer des Waffenverbots auch Einlasskontrollen, Polizei und Ordnungskräfte seien präsent, heißt es. Mit Blick auf die Sicherheitsbedenken der Stadt meint der Gerichtshof, entscheidend sei, ob die Gefahr naheliegende und typische Folge des Festes sei. Das ist nach seiner Meinung nicht der Fall.

Kommentar zum Thema: vorhersehbarer Streit um ein Fest