Hessisches Erdöl : Das schwarze Gold aus dem Rheingraben

Aktualisiert am

Vollautomatisch: Mit dieser Anlage in Stockstadt fördert Rhein Petroleum hessisches Öl. Bild: Rhein Petroleum

Eigentlich müsste Carsten Reinhold Dollarzeichen in den Augen haben. Denn je höher der Rohölpreis steigt, umso höher müsste der Gewinn sein, den das Unternehmen Rhein Petroleum aus Heidelberg für das Öl erzielt, das im Hessischen Ried bei Stockstadt gefördert wird.

„Den hohen Ölpreis haben wir gerne“, gibt Reinhold bei einem Ortstermin auf dem kleinen Bohrfeld zu. Alles, was für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent über 65 Dollar liegt, lohnt sich für das Unternehmen, das 2011 begonnen hatte, die Erdölvorkommen mit aufwendigen Probebohrungen entlang des Rheingrabens in Südhessen zu erkunden. Reinhold weiß, dass der hohe Ölpreis, der aktuell um die 100 Dollar pro Barrel pendelt, nicht auf Dauer sein wird. „Für uns ist das eine Mischkalkulation über 25 Jahre“, erläutert er. „Auch wenn der Ölpreis in den Keller schießt, schließen wir hier nicht ab.“