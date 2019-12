Standort in Hessen : Eine Modefabrik nicht nur für Handwerker

Nachdem die 200 Millionen Euro teure „CI-Factory“ in Schlüchtern fertiggestellt war, nutzten Steffen und Henning Strauss, beide Geschäftsführer der Firma Engelbert Strauss, den Neubau erstmal als Konzerthalle und luden ihre 1300 Mitarbeiter zu einer ordentlichen Eröffnungssause ein. Dafür spielte Ende November die amerikanische Metal-Band Exit Eden gemeinsam mit der Neuen Philharmonie aus Frankfurt. Der Festakt mit Politikern aus dem Main-Kinzig-Kreis und dem früheren Wirtschaftsminister Alois Rhiel (CDU) ging dabei fast unter.

Dabei ist Engelbert Strauss sonst nicht zu übersehen. Der Spezialist für Berufsbekleidung, bei dem sich nicht mehr nur Handwerker, Waldarbeiter oder Bauern einkleiden, hat sein Logo mit dem weißen Strauß als eine der bekanntesten Marken Deutschlands etabliert und sich eine Fangemeinde aufgebaut. Die plaudert im Internet oder trifft sich in einem der nur vier Läden, die es deutschlandweit gibt. Oder sie feiert auf Mallorca zu einem Lied der Band „Die Dorfrocker“, das die Handwerker-Robe als Symbol einer stolzen Landbevölkerung feiert. Und das, ohne dass die Hessen für diese Hymne bezahlt hätten, wie Bandmitglieder, aber auch das Unternehmen versichern.

Modische Arbeitskleidung

Während sich andere Textilhersteller zunehmend schwertun, wachsen Absatzmengen, Umsatz und Mitarbeiterzahl am Hauptsitz in Biebergemünd Jahr für Jahr rasant. Noch in den neunziger Jahren kamen die Eltern als dritte Generation des Familienunternehmens mit 30 Angestellten in der Zentrale aus, heute sind es einige hundert. Aber damals verkaufte Engelbert Strauss Arbeitshosen und Jacken wie andere Anbieter auch. Mit dem Eintritt der Söhne kamen die Mode und ungekannte Umsatzzahlen ins Geschäft. Seit knapp 20 Jahren lässt Engelbert Strauss nun „Workwear“ nach eigenen Entwürfen produzieren. Hosen, Jacken, Schuhe, Shirts, die nach wie vor funktional, aber eben auch modisch sein sollen – und den Kunden so gut gefallen, dass sie die Stücke nicht nur während der Arbeit, sondern auch in ihrer Freizeit tragen.

Diese Idee geht auf, nun wollen die Brüder einen Schritt weitergehen. In der neuen Fabrik, die etwa 20 Minuten Fahrzeit vom Stammsitz entfernt und wie dieser direkt an der Autobahn A 66 steht, fangen sie an, selbst zu produzieren. Zwar ist der größte Teil des 23.000 Quadratmeter großen Neubaus Lager und Versandzentrale, aus der demnächst 4000 fix und fertig gepackte Pakete an die Kundschaft rausgehen sollen, aber erstmals gibt es auch einen Produktionsstandort. Gefertigt werden dort Schuhe, bis zu 400.000 Paar im Jahr sollen es werden, und zwar so individuelle, wie es die Kundschaft wünscht.

Denn Engelbert Strauss verkauft zwar massenweise Arbeitskleidung, die Umsatzzahlen, nur so viel ist zu erfahren, liegen im hohen dreistelligen Bereich. Aber zum Geschäftsmodell gehört es auch, die Hosen und Jacken zu individualisieren, dafür gibt es in Biebergemünd eine große Stickerei, die Firmennamen, Logos und Slogans auf die Kleidung stickt, und Schuhe erhalten das Unternehmenslogo oder Sohlen in der Firmenfarbe. Dafür steht der Name CI-Factory – CI für Corporate Identity, den optisch-einheitlichen Auftritt eines Unternehmens.

Alles aus eigener Hand

Engelbert Strauss habe mit seiner eigenen Marke ja einiges richtig gemacht, nun wolle man die Expertise an die Kunden weitergeben, sagt Henning Strauss, der im Geschäftsführer-Gespann für Design und Marketing zuständig ist. Sein Bruder kümmert sich um Personal und Vertrieb, Vater Norbert wacht mit über die Zahlen. „Wir werden stärker wie eine Agentur arbeiten und unseren Kunden mehr Beratung für ihren eigenen Auftritt anbieten. Wir geben unsere Marketing-Kompetenz an sie weiter“, sagt Henning Strauss.

Dass in dem Unternehmen alles außer der Textilproduktion aus eigener Hand kommt, ist Zutat des Erfolgsrezepts. Ohne diese Struktur, vor allem den direkten Vertrieb, könnte das Unternehmen keine marktfähigen Preise anbieten, erklärt Henning Strauss. „Käme auf unsere Kosten noch die Marge für den Einzelhandel drauf, wären unsere Hosen für Handwerker unerschwinglich.“

Der Preise wegen gibt es vorerst keine weiteren Pläne, um Produktion nach Hessen zu holen. Und auch bei den Schuhen werden nur die letzten Fertigungsschritte in der neuen Fabrik abgewickelt. Der Rest ist Auftragsproduktion, verteilt auf 31 Länder. Dass die Arbeits- und Umweltbedingungen bei den Zulieferern angemessen sind, haben sich die Brüder Strauss mehrfach zertifizieren lassen. In Bangladesch als wichtigstem Produktionsstandort engagieren sie sich dort besonders. Gerade entsteht in Kooperation mit einem lokalen Unternehmer ein „Campus im Reisfeld“, der aus einer Fabrik für Kleinstserien und einem Ausbildungszentrum für lokale Mitarbeiter bestehen soll. Zudem fördern die Unternehmer eine Professur für Textilwirtschaft an der nahegelegenen Asian University in Cittagong. In Bangladesch gebe es viel mehr als billige T-Shirt-Nähereien, sagt Henning Strauss. „Wir möchten den Blick für ein anderes Bangladesch öffnen.“