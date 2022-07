Abstandsregelungen sind teilweise Abwägungssache. Es gibt „harte Tabuzonen“, sogenannte Ausschlussflächen, in denen keine Windräder gebaut werden dürfen, zum Beispiel in Siedlungsflächen, Industrie- oder Naturschutzgebieten. Dies geht aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht. Anders ist es bei „weichen Tabuzonen“ wie zum Beispiel Wäldern, dem Abstand zu Wohnsiedlungen oder zum Verkehr. Dafür müssen die Planungsämter im Einzelfall konkrete Begründungen liefern. Und dort schlummert meistens das Potenzial für Streit mit weitreichenden Folgen.

Nächste Runde auf dem Weg zum Klimaziel

Um Streit möglichst zu vermeiden, hat die hessische Landesregierung im Jahr 2013 ein Planwerk entworfen, das zentral festlegt, auf welchen Vorranggebieten Windräder stehen dürfen. Darin sind 420 Vorranggebiete ausgewiesen, die sich auf die drei Regierungsbezirke Süd-, Mittel- und Nordhessen verteilen. Außerhalb der Vorranggebiete ist der Bau von Anlagen ausgeschlossen. Dadurch wollen die Planungsbehörden einen Anreiz geben, mit einer aktiven Ausweisung von Vorranggebieten der Windkraft genug Flächen bereitzustellen. Gleichzeitig würden manche Flächen wegfallen, auf denen bereits Windräder stehen. Das sogenannte Repowering, also ältere Anlagen zurückzubauen und diese anschließend mit modernen, meist auch höheren und leistungsfähigeren, auszutauschen, wäre dann oft nicht mehr möglich.

Erst seit wenigen Jahren werden Vorranggebiete verwendet. Zu Beginn wurde der Windkraftausbau andersherum organisiert: Die Bundesländer machten keine pauschalen Ausschreibungen. Stattdessen suchten sich die Projektierer Erfolg versprechende Flächen selbst, stellten Kontakt zu den Gemeinden her und beantragten daraufhin die Windkraftanlagen. Demnach war eine zentrale Steuerung des Ausbaus kaum umsetzbar, einzelne Anträge konnten sich sehr in die Länge ziehen – und Klagen von Anwohnern oder Umweltschützern konnten rasch vor Gericht scheitern.

Das sollte sich mit dem Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE), wie das Planwerk offiziell heißt, ändern. Mehrmals lag er öffentlich in den jeweiligen Regierungsbezirken aus. Bürger, Städte und Gemeinden, Verbände, die sogenannten Träger öffentlicher Belange wie etwa der Naturschutzbund, aber auch die Deutsche Flugsicherung konnten zu den definierten Vorranggebieten Stellung nehmen. Eingegangen sind mehrere Tausend Stellungnahmen. Diese wurden anschließend alle bewertet und in den Plan eingearbeitet.

Ein Plan mit Tücken

Der TPEE sorgte für heftige politische Debatten – mit dem Ergebnis, dass die zentrale Flächenplanung, die den ganzen letztlich vorantreiben sollte, elf Jahre lang überarbeitet wurde. So ergaben sich im ersten Entwurf im Jahr 2013 noch 2,7 Prozent an Fläche für die Windenergie in Hessen. Danach reduzierte sich die Fläche auf 2,1 Prozent im Jahr 2016, auf 1,9 Prozent drei Jahre später. Dies ist der aktuelle Stand.

Doch die Vorbehalte der Bevölkerung bleiben. Vielerorts sind Menschen mit den Vorranggebieten des Teilregionalplans nicht zufrieden. Immer wieder kommt es zu Protesten – meistens von Anwohnern, Naturschutzverbänden und Tierschützern. Viele von ihnen wehren sich juristisch, nicht selten mit Erfolg. Die Ursache, für die immer wieder erfolgreichen Klagen liegt auch in Fehlern, die auf die Genehmigungen der Behörden zurückzuführen sind. So stoßen zum Beispiel manche Versuche, schnellstmöglich zu rechtlich einwandfreien Genehmigungen in Hessen zu gelangen, öfters an natürliche Grenzen des Arten- und Naturschutzes. Städte- und Gemeindevertreter äußern deshalb ihre Bedenken, ob das Vorhaben, 1,9 Prozent für die Windkraft auszuweisen, überhaupt verwirklicht werden kann.