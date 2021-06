Ende des Lockdowns : Angst vor der neuen Freiheit?

Am Wochenende, im Kronberger Waldschwimmbad, am ersten Tag, an dem das Freibad im Taunus öffnen darf. Das Wasser ist noch recht kalt, die Gänsehaut trotzdem schnell überwunden, die ersten paar Bahnen im 50-Meter-Becken fühlen sich einfach nur wahnsinnig gut an. Ein halbes Jahr waren die Schwimmbäder nun zu, jetzt darf man wieder hinein, mit dem üblichen und längst eingeübtem Pipapo: Online-Ticket buchen, Kontaktdatenerfassung, Maske bis zum Beckenrand.

Das Prozedere schreckt schon lange niemanden mehr ab. Schon am Morgen, zum ersten „Zeitfenster“, ist das Bad gut besucht. Und irgendwie, so nimmt man es jedenfalls wahr, hat jeder, der ins Schwimmbad gekommen ist, ein Grinsen im Gesicht. Nach Monaten des Verzichts fühlt sich das Eintauchen ins kühle Nass wie eine Erlösung an. Dass man über eine solche Selbstverständlichkeit wie die, ein paar Bahnen im Freibad schwimmen zu können, jemals so glücklich sein würde, das hätte niemand gedacht.

Die Einsiedelei wurde uns zum Alltag

Und es geht ja jetzt gerade so weiter. Es wird gelockert, wie seit vergangenem Sommer nicht mehr, dank Impfkampagne und sinkender Inzidenzen. Ganz pathetisch gesagt: Das Leben kehrt zurück. Und eine Art Unruhe, eine ungewohnte Hektik. Man kann wieder Sommerurlaube buchen und sich ziemlich sicher sein, dass man sie nicht gleich wieder kurzfristig stornieren muss. Die Läden haben auf, die Museen, mit einem Negativtest geht es auf die Restaurantterrasse. Man kann wieder Karten fürs Theater buchen, Open-Air-Konzerte werden angekündigt, die Kinder spielen wieder in Mannschaftsstärke Fußball, auch die Kletterparks sind wieder offen. Anfang Juli werden die Kinos folgen.

Zu Hause, am Tablet, klickt man sich durch die unverhofften Möglichkeiten. Und wundert sich plötzlich über die eigene Zögerlichkeit. Soll ich jetzt wirklich einfach Karten für einen Theaterbesuch reservieren? Will ich das überhaupt? Oder geht mir das eigentlich alles viel zu schnell? Auf einmal, da das lange Undenkbare in gefühlter Schallgeschwindigkeit wieder möglich wird, fehlt die Euphorie. Keinen Jubelrausch löst der Öffnungsreigen aus, sondern Zurückhaltung. Das Hurra-Gefühl stellt sich nicht ein. Und das kommt einem absurd vor. Beinahe fühlt man sich undankbar.

Doch eigentlich darf man sich darüber gar nicht so wundern, schließlich ist der Mensch ein Gewohnheitstier. Und an das Einigeln, daran, sich von den anderen abzuschotten (wofür dieses gruselige Wort „social distancing“ steht), haben wir uns in den vergangenen Monaten, im Dauerlockdown, eben einfach erschreckend gut gewöhnt. Statt im Büro arbeiten wir nun schon lange im Homeoffice. Eine andere Familie zu Besuch hatten wir zuletzt im Herbst, auf der Terrasse, mit viel Luft rundherum, die die gefährlichen Aerosole vertreiben sollte. Im Homeschooling sind wir, nach Anfangsschwierigkeiten, längst Meister geworden.

Die Einsiedelei wurde uns zum Alltag, plötzlich lebten wir als sogenannte Kernfamilie in einer seltsamen Form der Autarkie. Selbst die Kinder hatten irgendwann die Lust verloren, sich noch mit anderen zu verabreden.

Die Caféterrassen sind proppenvoll

Wir genügten uns. Wir hatten uns damit abgefunden, dass unsere Welt klein geworden war. Eine Katastrophe? Natürlich. Aber andererseits war es auch schön. So eng war unser Familienzusammenhalt vorher wohl nie gewesen. Jetzt wieder loszulassen, wieder mehr eigene Wege und raus zu gehen, ist deshalb gar nicht so einfach. Am Anfang der Pandemie war die Umstellung hart, plötzlich auf so vieles verzichten zu müssen. Jetzt fällt es schwer, wieder so viele Möglichkeiten zu haben.

Und dann ist da natürlich noch die Angst, das durch die einschränkenden Corona-Maßnahmen schwer Erkämpfte wieder aufs Spiel zu setzen. „Das wird nicht gut gehen“, sagte letztens eine Nachbarin. Sie meinte: das Treiben auf der Berger Straße im Frankfurter Nordend, der Einkaufs- und Ausgehmeile in unserer Nachbarschaft.

Dort geht es längst wieder zu wie in vorpandemischen Zeiten: Die Caféterrassen sind proppenvoll, die Geschäfte auch, abends wird auf den Plätzen rundherum gefeiert. Endlich ist es wieder laut, trubelig und lebhaft – so wie man sich den Alltag in einer Großstadt wünscht.

Doch das Gefühl, dass das bei vielen hinterlässt, ist Überforderung. Plötzlich kommt man sich vor wie auf einem Spießrutenlauf, weicht den Passanten aus, staunt über die Lebensfreude der anderen, die einem wie Sorglosigkeit vorkommt, ist irritiert und manchmal auch verärgert. Und man fängt an zu grübeln: Bin das wirklich ich, dieser Spießer, der anderen den Spaß nicht gönnt? Bin ich zum Angsthasen geworden? Woher kommt dieses Zögern, dieses Zaudern? Ist es die Angst vor den neuen Freiheiten?

Nein, so sollte man es nicht sehen. Wer Monate im Ausnahmezustand verbracht hat, muss sich nicht grämen, wenn es ihm nun noch etwas schwerfällt, ihn wieder zu verlassen. Beim Zurück aus der Isolation ins pralle Leben sollte sich jeder das Recht nehmen, über das Tempo, in dem er diesen Schritt gehen will, selbst zu bestimmen.

Wenn man von den vielen gleichzeitigen Lockerungen, die wir nun erleben, überfordert ist, dann ist das völlig in Ordnung. Man ist deshalb erst recht kein „Schlafschaf“, wie es einem „Querdenker“ und andere, die die Pandemie für ein aufgeblasenes Konstrukt halten, einzutrichtern versuchen. So nennen sie die, die sich ohne Murren an die Corona-Regeln halten.

Dabei ist es eigentlich ganz einfach: Wer jetzt noch vorsichtig bleibt, macht überhaupt nichts falsch. Und wer sich ein bisschen von der erzwungenen Einsiedelei erhalten möchte, die er jetzt eigentlich getrost wieder ablegen könnte, sollte das trotzdem unbedingt tun. Die Freiheit schmeckt süß, keine Frage. Aber niemand ist dazu verpflichtet, sie sofort und in Überdosen zu löffeln.