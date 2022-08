Empfang um 16 Uhr : Auch zweite Plätze sind was für den Römer

Am Römerberg ist Trost nötig: Die deutschen Fußballerinnen werden in Frankfurt empfangen. Bild: Imago

Am Montag ist Trost angesagt: Die deutschen Fußballerinnen kommen trotz ihrer 1:2-Niederlage nach Verlängerung im Endspiel der Fußball-EM der Frauen gegen England in den Frankfurter Römer. Eine große Sorge aus den zum polemischen Lästern neigenden sozialen Medien gibt es dabei nicht: Erstens ist kein Pokal da, den ein Oberbürgermeister klauen könnte. Und zweitens ist Peter Feldmann aufgrund seiner selbst auferlegten Zurückhaltung bezüglich öffentlicher Termine gar nicht vor Ort. Stattdessen werden die Fußballerinnen kurz nach 16 Uhr von Sportdezernent Mike Josef (SPD) empfangen, ehe sie sich auf dem Balkon des Kaisersaals den Fans präsentieren.

Ein Empfang ohne Pokal ist dabei eine Premiere für die deutschen Fußballerinnen, und es kommt einem ein alter, etwas zu lauter Werbespruch in den Sinn: 2011 warb das ZDF einmal in Abstimmung mit dem DFB mit dem provokanten Slogan „Dritte Plätze sind was für Männer“ für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen im eigenen Land. Es war eine Anspielung darauf, dass die Männer im Jahr zuvor eben nur das kleine Finale gewonnen hatten, während die Frauen 2003 und 2007 zweimal in Serie Weltmeisterinnen und Dauer-Europameisterinnen waren. Am Montag kann man nun sagen: „Auch zweite Plätze sind was für den Römer.“

Tradition seit 2003

Bereits am Donnerstag hatte der DFB in Absprache mit der Stadt Frankfurt entschieden, dass die Spielerinnen auch im Fall einer Endspielniederlage in Frankfurt empfangen werden. Dieser Trost war bislang nur den Männern nach ihrer Endspielniederlage bei der WM 2002 gegen Brasilien zuteilgeworden.

Die Auftritte der Fußballerinnen im Kaisersaal haben eine Tradition, die bis ins Jahr 2003 zurückreicht: Als Nia Künzer Deutschland per Kopfball erstmals den WM-Titel gesichert hatte, war die Begeisterung im Land so groß, dass die Weltmeisterinnen nach ihrer Rückkehr angemessen empfangen werden sollten.

In den Folgejahren wurden die Fußballerinnen dann Stammgäste, weil sie 2005, 2007, 2009 und 2013 weitere Siege bei Welt- und Europameisterschaften erzielten. Die Frauen blieben dabei Frankfurt als Sitz des DFB treu, während die Männer ihre Empfänge ab der Heim-WM 2006 nach Berlin verlegten. So steuerte auch der „Siegerflieger“ nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 die Bundeshauptstadt an.

Hauptstadt des deutschen Frauenfußballs

Der Verbleib in Frankfurt hatte auch viel damit zu tun, dass die Stadt lange die unangefochtene Hauptstadt des Fußballs der Frauen war: Schon in den Achtziger- und Neunzigerjahren zählte der FSV Frankfurt zu den besten Teams im Land und holte dreimal den deutschen Meistertitel in die Stadt. Der FFC Frankfurt dominierte anschließend das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends und war ebenfalls Dauergast auf dem Römerbalkon, wo er insgesamt siebenmal die Meisterschale, neunmal den DFB-Pokal und viermal den Europapokal präsentierte.

Den Nimbus als „Hauptstadt“ hat Frankfurt zwischenzeitlich etwas eingebüßt, seit dem Anschluss des FFC an die Eintracht ist allerdings ein neuer Aufschwung spürbar. Für die kommende Saison haben sich die Eintracht-Frauen erstmals wieder für die Champions League qualifiziert..

Am Sonntag punktete die Stadt zudem, da erstmals in der Geschichte des deutschen Fußballs der Frauen eine große Arena für ein Public Viewing des Endspiels geöffnet wurde. 3500 Fans versammelten sich im Waldstadion zum gemeinsamen Schauen des Duells zwischen England und Deutschland in Wembley und litten mit dem deutschen Team mit. Mindestens so viele Menschen sollten auch am Montag ab 16 Uhr Trost spenden.