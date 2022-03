Namenlos und angeklagt : Was tun mit Tatverdächtigen ohne Identität?

In der Besetzerszene ist es verbreitet, um jeden Preis anonym zu bleiben. Was, wenn das bei schwerwiegenden Delikten Schule macht? Bild: dpa

Es darf nicht mehr angenommen werden, dass die Welt jemals erfahren wird, wer die „unbekannte weibliche Person 1“ ist, die sich seit Januar vor dem Landgericht Gießen in zweiter Instanz wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten muss. In ihrer eigenen Community, bestehend aus Umweltaktivisten und Linksautonomen, gilt „Ella“, wie sie genannt wird, als Star. Eine, die sich vom Staat nicht „klein machen“ lässt, sich als Polizei-Opfer sieht. Und die sinnbildlich für die ganze Protestbewegung gegen den Ausbau der Autobahn 49 in Mittelhessen steht. Für alle anderen steckt in dieser Haltung aber noch eine ganz andere Motivation: die Weigerung, mit ihrem Namen für etwas einzustehen. In diesem Fall für mögliche Straftaten.

Wie das Verfahren im Fall „Ella“ in zweiter Instanz ausgehen wird, lässt sich derzeit noch nicht absehen. Vielmehr wurde vor dem Landgericht deutlich, dass sich das Geschehen in 15 Meter Höhe womöglich doch nicht so zugetragen hat wie im ersten Urteil vom Amtsgericht Alsfeld festgestellt. So gibt es plötzlich unterschiedliche Darstellungen über das Verhalten der beiden SEK-Beamten, denen „Ella“ bei dem Versuch, sie von einem der Baumhäuser zu holen, unter anderem gegen den Kopf getreten haben soll.