Einzelhändler Pfüller und Stoll : „Autofahrer sind wichtig“

Aktualisiert am

Herr Pfüller, Herr Stoll, am Oeder Weg in Frankfurt schlagen die Wogen hoch, weil Parkplätze wegfallen und Radfahrer Vorrang haben sollen. Können Sie die Aufregung verstehen?

Joachim Stoll: Ich verstehe die Angst von Händlern, die Kunden von sehr weit weg haben. Es hängt sicher auch vom jeweiligen Sortiment ab. Corona ist eh schon eine schwere Zeit für den stationären Handel. Wenn dann die Gefahr eines zusätzlichen Umsatzeinbruchs droht, kann das existenzbedrohend sein. Autofahrer sind für die Wirtschaft in Frankfurt grundsätzlich wichtig, die Stadt hat ein großes Einzugsgebiet. Wir brauchen die freie Zufahrt in Parkhäuser, die sauber, hell und sicher sind. Das heißt aber nicht, dass man überall in der Stadt parken dürfen muss.