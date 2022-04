Podcaster Basti Red : „Barcelona ist der Lohn für Höhen und Tiefen“

Rund 30.000 Frankfurter Fans werden das Spiel ihrer Eintracht in Barcelona sehen. Der bekannte Podcaster Basti Red spricht vorher über die Faszination Eintracht, die Besonderheit der Fanszene und was ihm der Klub bedeutet.

Basti Red, Eintracht gegen Barcelona, du im Nou Camp: Hättest du dir das vor fünf Jahren vorstellen können?

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Vor fünf Jahren hätte ich mit alldem nicht gerechnet, was seit 2018 passiert ist, der Pokalsieg, Spiele in Mailand, Rom, London und nun Barcelona, das ist schon eine krasse Entwicklung, die der Verein genommen hat. Manchmal muss ich mich kneifen. Aber Corona hat die Chance gegeben, das zu reflektieren, denn die Eintracht war in der Pandemie zwar erfolgreich, aber wir konnten die Spiele nicht im Stadion miterleben, das war nicht das Gleiche. In dieser Zeit haben sich einige Fans von der Eintracht entfernt, aber die meisten, ich zähle mich dazu, haben in dieser Zeit auch gespürt, was ihnen fehlt.