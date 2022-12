Früherer Eintracht-Präsident : Ermittlungen nach Tod von Rolf Heller

Aktualisiert am

Der frühere Präsident von Eintracht Frankfurt, Rolf Heller, ist am 23. Oktober gestorben. Nun steht im Raum, er könnte Opfer eines Gewaltverbrechens gewesen sein.

Ist Rolf Heller zum Opfer eines Gewaltverbrechens geworden? Der frühere Präsident der Frankfurter Eintracht starb am 23. Oktober – nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Erfurt wegen seines Todes. Dies berichtet die „Hessenschau“. Heller wurde 78 Jahre alte und lebte zuletzt in Weimar. Deshalb sind die Thüringer Strafverfolger am Zug.

Dem Bericht zufolge ermitteln diese wegen eines mutmaßlichen Tötungsverbrechens – in diesem Falle Mord oder Totschlag. Es gebe zwei Beschuldigte. Um wen es sich handelt, ist demnach offen. Haftbefehle seien nach Angaben der Staatsanwaltschaft gegen die Beschuldigten nicht ergangen, weil es sich bisher lediglich um einen Anfangsverdacht handele.

Wie es weiter heißt, hatten Verwandte Hellers sich nach dessen Tod an die Strafverfolger gewandt. Die Staatsanwaltschaft Erfurt war am Samstag telefonisch zunächst nicht erreichbar.