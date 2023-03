Eintracht Frankfurt : Bundestagsabgeordneter protestiert gegen Fan-Ausschluss in Neapel

Der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Armand Zorn hat in einem Brief an den italienischen Botschafter in Berlin gegen die Anweisung des italienischen Innenministeriums protestiert, wonach dem Verein SSC Neapel untersagt wird, Eintrittskarten für das Champions-League-Spiel am 15. März in Neapel an die Fans von Eintracht Frankfurt zu verkaufen. Dadurch werden faktisch Frankfurter Fußballfans von der Partie im Achtelfinale des europäischen Klubwettbewerbs ausgeschlossen.

In dem Brief an den Botschafter Italiens, Armando Varricchio, schreibt Zorn, er habe „mit großer Verwunderung und Bestürzung“ die Verfügung des italienischen Innenministeriums gegen den SSC Neapel zur Kenntnis genommen. „Dieses Verbot ist ein schwerwiegender Eingriff in den sportlichen Wettbewerb und die Fankultur der Eintracht und des Fußballs im Generellen. Das Argument der Sicherheitslage rechtfertigt polizeiliche Maßnahmen, um das Großereignis abzusichern, jedoch kein pauschales Verbot. Hierin sehe ich einen gefährlichen Präzedenzfall für den europäischen Fußball“, so Zorn in dem Schreiben.

„Zu einem Fußballspiel gehören Fans beider Mannschaften“

Weiterhin fordert er die Regierung der Republik Italien dazu auf, die Verfügung gegen SSC Neapel aufzuheben und den Verkauf von Tickets an die Eintracht, gemäß dem Gästekontingent der UEFA-Regeln, zuzulassen. „Zu einem Fußballspiel gehören die Fans beider Mannschaften! Alles andere widerspricht dem Geist des Fußballs.“

Das offizielle Kontingent an Tickets, das der Eintracht nach dem Reglement der UEFA eigentlich für die Begegnung im Stadio Diego Armando Maradona zugestanden hätte, liegt bei 2700 Karten. Sechs geplante Charterflieger der Eintracht wurden bereits abgesagt, hieß es von dem Klub. Sowohl der Verein als auch die von der Stornierung Betroffenen würden voraussichtlich „erst mal auf den Kosten sitzen bleiben“, sagte Eintracht-Vorstand Philipp Reschke, der davor warnte, ohne Ticket den Trip anzutreten. Das Verbot sei „ein einmaliger und erstmaliger Vorgang im europäischen Klubfußball“, so Reschke.

Reschke hatte am Dienstag mitgeteilt, nach allem, was er bisher in Erfahrung gebracht habe, sei die Anordnung mit der Feststellung begründet worden, dass bei dem Spiel am nächsten Mittwoch nicht für die Sicherheit der Frankfurter Anhänger in Neapel gesorgt werden könne.