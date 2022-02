Das Virus und der Nahverkehr : Corona stoppt Busse und Bahnen

Corona sorgt für erste Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr der Rhein-Main-Region. Zahlreiche Kitas und eine Schule in Kronberg sind geschlossen. Und in Kliniken ist der Krankenstand doppelt so hoch wie üblich.

Die mit der Omikron-Variante des Coronavirus steigenden Infektionszahlen wirken sich jetzt auch auf den öffentlichen Nahverkehr in der Rhein-Main-Region aus. In Frankfurt kommt es wegen eines ungewöhnlich hohen Krankenstandes bei der städtischen Nahverkehrsgesellschaft Traffiq am Freitag und am Samstag zu Zugausfällen. Bei den regionalen Verkehrsgesellschaften und der Bahn beobachtet man das Auf und Ab der Krankenmeldungen von Mitarbeitern von Tag zu Tag mit Spannung, aber auch mit einer gewissen Gelassenheit. Von einer dramatischen Entwicklung könne keine Rede sein, heißt es unisono.

In Wiesbaden war es in der vergangenen Woche auf mehreren Schulbuslinien zu kurzfristigen Ausfällen gekommen. Das Angebot im regulären Busbetrieb bleibt in der Landeshauptstadt wegen Corona reduziert. Auch die Folgen für den öffentlichen Nahverkehr in Frankfurt halten sich bisher in Grenzen. Zwar seien viele Mitarbeiter entweder an Corona erkrankt oder in Quarantäne, teilte Traffiq mit. Wie sich die Situation in den nächsten Tagen und Wochen entwickele, lasse sich aber nicht prognostizieren. Mediziner erwarten den Höhepunkt der Omikron-Welle für Mitte Februar.

„Keine nennenswerten Fahrausfälle“

Im regionalen Bus- und Bahnverkehr des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) waren nach Angaben eines Sprechers seit Ausbruch der Corona-Pandemie „keine nennenswerten Fahrausfälle“ zu verzeichnen. Die Situation sei angesichts weiter steigender Infektionszahlen allerdings sehr volatil. „Der Wasserstand ändert sich täglich.“ Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin der Deutschen Bahn zum S-Bahn-Verkehr in der Region.

In Frankfurt ist auf den U-Bahnlinien U 1 und U 6 sowie auf den Straßenbahnlinien 14, 15, 17, 18 und 21 am Freitag und Samstag mit „spürbaren Fahrtausfällen“ zu rechnen. Die Situation könne sich kurzfristig verbessern oder verschlechtern, sagte ein Sprecher der Verkehrsgesellschaft. Am Sonntag seien – Stand Donnerstag – bisher wenige Dienste offen, also unbesetzt, daher drohten auch keine spürbaren Ausfälle. Mit Traffiq habe man einen Stufenplan vereinbart, wonach es möglichst nur zu Ausfällen einzelner Fahrten auf bestimmten Linien kommen solle.

Auch in Kindertagesstätten ist der Krankenstand hoch. Beim größten freien Träger in Frankfurt, der BVZ GmbH, fehlte zuletzt ein Drittel der Erzieher wegen Krankheit oder Quarantäne. Beim städtischen Träger Kita Frankfurt sind laut Bildungsdezernat 15 Prozent des Personals krank, Tendenz steigend. „Absolut außergewöhnlich“ sei die Zahl der Ausfälle, heißt es auch beim Hessischen Städte- und Gemeindebund. Die Träger der 4400 Kitas, davon 1800 in kommunaler Hand, bemühten sich, „jedes Stückchen Betreuung zu ermöglichen, das möglich ist“. Aber derzeit sei die Situation kaum planbar.

Nicht nur die Infizierten selbst fallen aus

Vielerorts sind Gruppen geschlossen. Einige Kitas sind komplett zu, in Frankfurt allein beim städtischen Träger sieben von 147. Etwas entspannter ist die Personallage an den Schulen. Mitte der Woche waren laut Kultusministerium 1500 hessische Lehrer wegen Corona-Infektionen oder als Kontaktpersonen in Quarantäne, etwa 2,4 Prozent. Von den Schülern waren gut 26.000 oder 3,4 Prozent in Quarantäne. Wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossen war am Donnerstag nur eine Schule in Hessen, die Grundschule Schöne Aussicht in Kronberg.

Die vielen Ansteckungen erreichen auch die Kliniken. Der Krankenstand unter den rund 7500 Mitarbeitern sei derzeit etwa doppelt so hoch wie sonst in dieser Jahreszeit, sagt Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor des Uniklinikums Frankfurt. Allerdings seien es nicht nur die Infizierten selbst, die ausfielen. Auch zahlreiche Eltern könnten ihren Dienst nicht antreten, weil sich ihre Kinder in Kindergarten oder Schule angesteckt hätten oder in Quarantäne seien und betreut werden müssen. Die medizinische Versorgung sei allerdings derzeit nicht grundlegend gefährdet.

Die Stadt Taunusstein meldete, dass in vier der sechs städtischen Kindergärten mittlerweile Gruppen geschlossen werden müssten, weil immer häufiger Erzieherinnen und Kinder positiv auf das Coronavirus getestet würden. Um kurzfristig ausreichend Personal zu gewinnen, spricht die Stadt Erzieherinnen im Ruhestand an und sucht Studenten aus pädagogischen oder sozialen Fachrichtungen, die als Mini-Jobber auf die Kinder aufpassen sollen.