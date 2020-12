Corona-Ausbruch in Altenheim : Einsatz positiv getesteter Pflegekräfte als letztes Mittel

Christa Hofmann-Bremer weiß, wie es sich inmitten eines Corona-Hotspots anfühlt. Denn ihr fehlen in diesen Tagen 15 positiv getestete Pflegekräfte aus dem Stammpersonal. Rechnerisch fallen damit die Beschäftigten für einen Wohnsektor in einem Altenheim der Diakonie in Linden nahe Gießen aus, wie sie berichtet. Hofmann-Bremer muss als Leiterin der Einrichtung und Geschäftsführerin sehen, wie sie den Betrieb am Laufen hält und vor dem Zusammenbruch bewahrt.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Die 15 Beschäftigten machen knapp ein Viertel des Pflegepersonals aus. 63 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um die alten Menschen kümmern, stehen auf der Lohnliste des Altenheims. Der Ausbruch des Coronavirus vor einigen Tagen hat die Einrichtung zum Hotspot gemacht und die Kleinstadt am Südrand des Gießener Beckens gleich mit. Die sogenannte Inzidenz ist zwischenzeitlich auf den Wert 550 geschnellt, hochgerechnet auf die binnen Wochenfrist bestätigten neuen Corona-Fälle unter 100.000 Einwohnern. Nun zählt Linden zwar nur gut 13.000 Einwohner. Aber zur besseren Vergleichbarkeit wird die Inzidenz wie gehabt berechnet, und der Landkreis Gießen weist sie entsprechend aus. 481 betrug sie noch zu Wochenbeginn.

Verwirrung rund um die Inzidenz

Auf die Einwohnerzahl heruntergerechnet bedeutet die Kennziffer: Innerhalb der vergangenen sieben Tagen sind gut 60 positive Tests in Linden bestätigt worden. Die allermeisten davon dürften auf das Altenheim zurückgehen. Jedenfalls meint Bürgermeister Jörg König, ohne den Virusausbruch in der Einrichtung wäre Linden bei der Inzidenz nur Durchschnitt im Landkreis Gießen. 179 aktive Fälle hat es nach laut Landkreis in den vergangenen sieben Tagen in der Kleinstadt gegeben, doch längst nicht alle sind in diesem Zeitraum auch bestätigt worden. Eine nicht näher erläuterte Anzahl hat das Gesundheitsamt in den Tagen zuvor registriert. Das führt in Internetforen zu einiger Verwirrung mit Blick auf die Inzidenz.

Christa Hofmann-Bremer berichtet derweil außer über die 15 positiv getesteten Beschäftigten auch über 55 Bewohnerinnen und Bewohner, die seit dem 10. November als infiziert gelten. Um sie anständig betreuen zu können, kann sie zu ihrer Freude auf freiberufliche Pflegekräfte zurückgreifen. „Sie kommen aus allen Ecken.“ Den Dienstplan zu füllen, gleiche dennoch täglich einem Drahtseilakt.

Essen anreichen, vorlesen, Plätzchen backen

Vorsorglich hat die Einrichtung beim Landkreis die sogenannte Umkehrquarantäne beantragt, das bedeutet: Die Erlaubnis, positiv getestete Pflegekräfte dort einzusetzen, wo ebenfalls infizierte Schützlinge wohnen. Im „schwarzen Bereich“, wie er genannt wird. Das könnte geschehen, wenn die entsprechenden Kräfte symptomfrei sind unter den gegebenen Umständen arbeiten wollen. Hofmann-Bremer schränkt aber ein, das wäre für sie das letzte Mittel, um eine Evakuierung des Altenheims zu verhindern. Ob der Landkreis den Antrag schon bewilligt hat, steht dahin. Eine Anfrage der F.A.Z. blieb am Montag ohne Antwort.

Freuen kann sich die Heimleitung derweil über die Welle an Hilfsbereitschaft nach einem Aufruf in sozialen Netzen. Hofmann-Bremer berichtet über mittlerweile 80 Angebote, Tendenz steigend. Menschen bieten demnach an, bei der Ausgabe des Essens zu helfen oder Bewohnern auch Essen anzureichen. Andere wollen ihnen etwa vorlesen. Beruflich Schulen hätten Plätzchen backen offeriert, um Personal und Bewohnern eine Freude zu machen. Die Pflege selbst will die Diakonie aber nach Hofmann-Bremers Worten mit Stammpersonal und Freiberuflern gewährleisten.

Die Diakonie werde alsbald die Angebote sichten und prüfen, wann wer zum Zuge kommt. Eines sei schon klar: Auch wenn Stammkräfte nach und nach wieder regulär Dienst machen werden, so wird das Altenheim doch länger auf Hilfe von außen angewiesen bleiben.