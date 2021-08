Einflussreicher Strippenzieher : Ein Mann mit Beziehungen

Aktualisiert am

Das Beziehungsgeflecht, das der umstrittene Geschäftsmann Tom Rohrböck in den zurückliegenden zehn Jahren aufgebaut hat, reicht bis zu den bayerischen Grünen. „Ja, ich habe ihn getroffen“, bestätigte Thomas Mütze, Kreisvorsitzender der Ökopartei in Aschaffenburg und früherer Fraktionschef im Landtag, der F.A.Z.. Er empfing Rohrböck im Sommer 2011 in seinem Wahlkreisbüro zu einem Interview. Das gemeinsame Foto, das bei dieser Gelegenheit entstand, taucht im Jahr 2018 im Zusammenhang mit einem wohlwollenden Artikel über Mütze noch einmal auf.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Mit der Einlassung des Grünen-Politikers findet eine Debatte ihre Fortsetzung, die die Parteizentralen in der hessischen Landeshauptstadt trotz der Sommerpause in Atem hält. Ausgelöst wurde sie durch einen Bericht der Zeitung Die Zeit über die „unglaublichen Methoden eines Mannes, der versucht, die Republik nach rechts zu rücken“. Rohrböck behaupte, im Auftrag eines einflussreichen deutschen Milliardärs unterwegs zu sein, der rechte Parteien stärken wolle, schreibt die Zeitung. Zusammen mit NDR und WDR präsentiert sie gegenwärtig in einer Serie von Veröffentlichungen die Ergebnisse umfassender Recherchen.