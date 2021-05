Einbruch im Kronenschlösschen : Wein-Mafia oder Betrug?

Wurde der spektakuläre Einbruch in das Hattenheimer Hotel Kronenschlösschen fingiert, um die Versicherung zu betrügen? Oder ist das Vier-Sterne-Haus im Rheingau Opfer einer international agierenden Wein-Mafia geworden? Die Gothaer Versicherung hat nach Auskunft von Kronenschlösschen-Inhaber Hans Burkhard Ullrich Strafanzeige wegen des Verdachts des Betruges gestellt. Ullrich weist jede Schuld von sich und wirft der Versicherung vor, sie wolle sich ihren Zahlungspflichten entziehen. „Wir werden uns mit aller Macht wehren“, kündigte er am Mittwoch an. Die Polizei und die Steuerfahndung hatten das Hotel am 12. Mai durchsucht.

Der Diebstahl von 216 kostbaren Weinflaschen in der Nacht auf den 14. Januar dieses Jahres hatte für Schlagzeilen gesorgt. Die Diebe sollen drei Stahltüren im Weinkeller des Kronenschlösschens aufgebrochen und laut Ullrich Wein im Wert von rund 240.000 Euro erbeutet haben. Es wurde der Verdacht laut, dass das Kronenschlösschen, dessen Weinkeller als einer der besten in Deutschland gilt, das Opfer internationaler Banden wurde, die hochwertige Weine auf Bestellung stehlen. Auf der Liste der entwendeten hochpreisigen Tropfen standen Namen wie Domaine Romanee-Conti, Lafite, Latur und Mouton-Rothschild.