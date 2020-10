A66 bei Hofheim : Ein Toter nach illegalem Rennen auf Autobahn

Bei einem Unfall auf der Autobahn 66 bei Hofheim am Taunus (Main-Taunus-Kreis) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde ein weiterer Mensch verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Autos seien ausgebrannt, in einem davon habe man den Toten entdeckt.

Der Unfall ereignete sich laut Sprecher am Samstagmittag zwischen dem Stadtteil Diedenbergen und Hofheim. Zur Identität des Toten und des Verletzten konnte die Polizei zunächst keine Auskünfte geben.

Nach Informationen des Hessischen Rundfunks soll es vor dem Unfall ein illegales Rennen zwischen zwei Lamborghini und einem Porsche gegeben haben. Einer der Lamborghinis sei daraufhin in die Mittelleitplanke und anschließend in einen nicht am Rennen beteiligten Skoda gekracht. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus, es kam zudem zu einem Folgeunfall mit zwei weiteren Verletzten. Die Autobahn 66 war am Samstagnachmittag in Fahrtrichtung Frankfurt mehrere Stunden voll gesperrt.