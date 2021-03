Deutlich mehr beatmete Kranke : Per Gurgeln auf das Coronavirus testen lassen

Die zentrale Corona-Kennziffer in Hessen legt weiter zu, aber nur leicht. Zudem verzeichnet das Robert-Koch-Institut nur halb so viele weitere Todesfälle wie vor einer Woche.

Coolspot: Die Stadt Darmstadt steht bei der Inzidenz in Hessen am besten da – hier OB Partsch im Juli beim Fassanstich als Ersatz für das Heinerfest Bild: Marcus Kaufhold

Überwiegend unerfreuliche Nachrichten zum Infektionsgeschehen in Hessen kommen aus dem Robert-Koch-Institut. Es stehen mehr über Nacht eingelaufene neue positive Tests zu Buche und eine wieder gestiegene Inzidenz, das sind die binnen Wochenfrist verzeichneten Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern. Dazu gibt es nach einem Rückgang wieder sprunghaft mehr nicht ausgestandene Corona-Infektionen.

Wie das Sozialministerium der F.A.Z. mitteilte, haben hessische Kliniken zuletzt 1265 Corona-Patienten betreut, darunter 229 Verdachtsfälle. 371 von ihnen galten demnach als beatmungs- und intensivüberwachungspflichtig. Das sind etwa so viele wie zuvor Mitte Februar. Vor einer Woche waren es noch 319 gewesen unter 1172 Patienten. Daraus ergibt sich eine Zunahme um ein Sechstel.

In Frankfurt werden seit Mittwoch Gurgeltests auf Covid-19 angeboten, wie dpa meldet. Das Testzentrum in der Nähe des Flughafens ist nach Angaben des Betreibers das erste dieser Art in Hessen. Es ist als Drive-in konzipiert, Testpersonen können also direkt im eigenen Auto untersucht werden. Das Verfahren kommt ohne das oft unangenehme Einführen eines Teststäbchens in den Nasen- oder Rachenraum aus. Mittels Gurgeln sind dabei neben dem PCR- auch der herkömmliche Schnell- oder Antigentest möglich.

Kreis schließt alle Kitas

Positiv: Das RKI meldet nur halb so viele weitere Tote in Zusammenhang mit der Pandemie wie vor einer Woche. Zudem ist ein Kreis unter die Inzidenz-Marke 100 gerutscht und erscheint deshalb nur noch hellrot auf der Corona-Landkarte des Instituts. Dagegen liegen zwei über 200. Einer davon schließt von Donnerstag an alle Kindertagesstätten und schickt die Kinder der Klassen eins bis sechs nach Hause.

Nach dem einer Software-Umstellung geschuldeten Daten-Lücke ist nun klar: Hessen rangiert bei der Impfquote weiter nach einem Zwischenspurt über dem Niveau im Bund. Das gilt sowohl für die Erst- wie die Zweitimpfungen.

Tübinger Test-Modell in Hessen

Hessen will ein Tübinger Vorbild nachahmen. Wer einen negativen Test vorweisen kann, bekommt einen Tag lang die Möglichkeit, etwa ins Theater zu gehen. So soll geklärt werden, wie sich eine teilweise Öffnung des öffentlichen Lebens in Gebieten mit niedrigen Inzidenzen in Verbindung mit einem Testregime auf die Infektionszahlen auswirkt. Als eine der dafür in Frage kommenden Kommunen nennt Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) Bad Homburg.

Unsere Kollegin Monika Ganster hat sich den regionalen Markt für Schnelltests angeschaut. Ihre Erkenntnis: Diese Produkte sind ein sehr gefragtes Gut. Nicht immer sind sie leicht zu bekommen, Termine in Testzentren schnell ausgebucht und Tests für den Hausgebrauch oft ausverkauft. Wichtig ist, die korrekte Anwendung zu kennen.

1342 neue Fälle

Das RKI meldet 1342 über Nacht verzeichnete Neuinfektionen nach 1174 vor einer Woche und 857 vor zwei Wochen. 208.140 Fälle haben die Gesundheitsämter seit Beginn nach Berlin gemeldet. 14.500 davon gelten derzeit als nicht ausgestanden, das sind etwa 400 mehr als am Vortag. Dazu ist zu sagen: Die aktiven Fälle schätzt das RKI nur. Wer 14 Tage nach einem positiven Test nicht in ärztlicher Behandlung ist, gilt als geheilt. Über der Marke 200 liegen der Kreis Hersfeld-Rotenburg mit 248,5 und die Stadt Offenbach mit gut 204. Am besten stehen Darmstadt (70), Wiesbaden (73), Kreise Kassel (73) und Waldeck-Frankenberg (79) da. Bei 99,9 steht seit der Nacht die Bergstraße.

16 weitere Todesfälle stehen zu Buche, vor einer Woche hatte das RKI 35 gemeldet. Im Bund sind es aktuell 248. Gemessen an seinem Bevölkerungsanteil von acht Prozent ist Hessen bei den Todesfällen unterproportional vertreten. Etwas über diesem Anteil im Bund liegt Hessen dagegen aktuell bei den neuen Fälle, hier beträgt die Quote 8,4 Prozent.

Hessen bei Impfquote weiter über Niveau im Bund

In Hessen sind mittlerweile gut 869.000 Impfdosen verabreicht worden. Darunter sind, Stand Sonntag, fast 601.200 Erstimpfungen. Bei der Erstimpfquote kommt Hessen auf den Wert 9,6. Das bezieht sich prozentual auf die Landesbevölkerung. In ganz Deutschland haben 9,5 Prozent der Menschen die erste vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Am besten steht das Saarland mit einer Quote von 11,4 da. Rheinland-Pfalz kommt auf 10,6 und Thüringen auf 10,7. Der frühere Spitzenreiter Mecklenburg-Vorpommern sowie Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt schneiden weiter schlechter ab als Hessen.

Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen mit einer Quote von 4,3 ein Zehntel über Bundesniveau. Der Impfstoff von Astra-Zeneca spielt bei den Zweitimpfungen bisher fast keine Rolle. Laut RKI sind hier bisher nur 58 Dosen verabreicht worden. Die höchste Quote weist Thüringen mit 5,0 auf.

Der Kreis Hersfeld-Rotenburg schließt wegen einer sehr hohen Inzidenz von 231 alle Kindertagesstätten und viele Klassen; betroffen sind die Jahrgänge eins bis sechs. Dies gilt von Donnerstag an. „Unberührt bleiben die Abschlussklassen, die weiterhin in Präsenz unterrichtet werden sollen“, meldet der Kreis auf seiner Internetseite.

Trotz des verschärften Oster-Lockdowns wollen Friedensinitiativen in Hessen zu Ostermärschen aufrufen. Unter dem Motto „Abrüsten statt Aufrüsten“ seien am Ostermontag in Frankfurt, Darmstadt, Eschborn und Offenbach entsprechende Umzüge geplant, erklärte am Dienstag ein Bündnis zu dem verschiedene Gewerkschaften, Vereine und Organisationen gehören. Ob aber beispielsweise die für Frankfurt geplanten Märsche und die Abschlussveranstaltung mit 800 angekündigten Teilnehmern stattfinden können, ist laut dem dortigen Ordnungsamt unklar.