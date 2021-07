Label „Mania“ : Mode für stillende Mütter

Aktualisiert am

Entwurf von Gloria Falk und Anna Orlinski: Ein Stillpulli mit Reißverschlüssen an den Seiten. Bild: Laila Sieber

Sie haben es nun schon einige Male erlebt, trotzdem staunen Anna Orlinski und Gloria Falk jedes Mal aufs Neue über den Amira-Effekt: Zeigt sich Amira Pocher ihrer Instagram-Gefolgschaft in einem Kleid oder Shirt ihres Modelabels Mania, schnellen im Webshop der Frankfurter Unternehmerinnen sofort die Bestellzahlen hoch. Die Österreicherin, die mit dem deutschen Fernsehmoderator Oliver Pocher verheiratet ist und zwei kleine Kinder hat, ist in den sozialen Medien eine Berühmtheit, gilt in Mode- und Schönheitsfragen als Referenz – und nutzt diesen guten Ruf, um sich als Unternehmerin zu etablieren.

Damit verfolgt sie das gleiche Ziel wie Orlinski und Falk. Der Zufall habe sie zusammengebracht, erzählen die langjährigen Freundinnen, beide um Anfang vierzig, die seit vier Jahren auch Geschäftspartnerinnen sind. Auf einer Messe seien sie ins Gespräch gekommen, die Chemie habe gepasst, schnell sei die Idee einer Zusammenarbeit geboren gewesen. „Genau wie wir ist Amira mit dem ganzen Herzen dabei.“ Pocher habe von Anfang an nicht einfach ein berühmtes Gesicht für das Label sein wollen und sollen, sie arbeite am Design mit und ist am Umsatz beteiligt. Geplant sei es sowieso nicht gewesen, mit dem Promifaktor Glanz auf ihre Nische der Modewelt zu lenken.

Große Namen bringen nicht immer Glück

Große Namen, das haben die Unternehmerinnen unfreiwillig früh lernen müssen, bringen ja auch nicht immer Glück. Anna Orlinski weiß davon zu berichten. Die gebürtige Polin hatte den Grundstein für alles Kommende gelegt, ganz zwanglos, noch während ihr heute acht Jahre alter Sohn ein Säugling war. Damals hatte sie gemeinsam mit ihrer Mutter für sich selbst einen Stoffschal für die Stillzeit entworfen, groß genug, um Kind und Brust dahinter zu verbergen, aber auch leicht und verstaubar, sogar mit Täschchen für Utensilien. So gut durchdacht, dass ihn viele haben wollten. „Immer kamen Mütter auf mich zu und wollten auch so einen Stillschal haben.“ Den Begriff, sagt Orlinski, habe es vorher gar nicht gegeben. 300 Stück musste ihre Mutter binnen einen halben Jahres nähen, Verkaufspreis 40 Euro, Nachfrage steigend. „Da ich meinen früheren Job ohnehin so nicht weitermachen konnte, kam die Idee, alles auf eine Karte zu setzen.“

Orlinski, die bis dahin als Dozentin für Personalfragen an verschiedenen Hochschulen tätig war und viel reisen musste, suchte in Polen eine Manufaktur für die Fertigung, stellte Fotos in Internetshops, bewarb ihren Schal unter der Marke Mania über Blogs und Elternzeitschriften und verkaufte rund tausend Stück monatlich. Sogar die Drogeriekette dm wurde auf das Trendprodukt aufmerksam. Sie bat um ein Angebot für mehrere hunderttausend Exemplare – der Traum aller Gründer. Orlinski kalkulierte, senkte für die Masse alle Preise und lag mit einem Stückpreis von acht Euro am Ende doch weit über den Erwartungen der Handelskette. Es gab keinen Megadeal, stattdessen ließ dm anderswo ein günstigeres Konkurrenzprodukt fertigen. Aus war der Traum vom schnellen Wachstum. „Wir erlebten danach einen unheimlichen Marktverlust.“

Mode für stillende Mütter

Der Schlag saß, aber Anna Orlinski und ihre mittlerweile als Geschäftspartnerin beteiligte Freundin Gloria Falk hatten ihre Welt gefunden, es gab ja noch viel mehr, das ihnen selbst in der Elternzeit gefehlt hatte: Mode für stillende Mütter, die den Namen auch verdient. Nicht nur halbwegs praktische Anziehsachen. Gemeinsam mit einer Designerin aus Polen entwarfen sie nun also Kleider, Shirts und Blusen, mit denen man sich draußen sehen lassen kann, die aber überlegt platzierte, gut versteckte Öffnungen oder Reißverschlüsse haben, damit sich die Mütter nicht erst ausziehen müssen, um zu stillen.