Hätte Carsten Herbert die Neigung, sich aufzuregen, sein Blutdruck wäre in den vergangenen Wochen wegen der verkorksten Debatte über das Gasheizungsverbot wohl ins Ungesunde gestiegen. Wobei sich der Südhesse, der sich im Internet als „Energiesparkommissar“ einen Namen gemacht hat und der in Wahrheit so gut wie nicht aus der Ruhe zu bringen ist, nicht daran stört, dass der Bundeswirtschaftsminister die Wärmewende lieber gestern als heute vollziehen wollte.

Inga Janović Redakteurin im Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortliche Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Metropol. Folgen Ich folge

Dass alles schneller ginge, das wünscht sich der passionierte Energieberater seit Jahrzehnten. Aber dass die Wahl immer auf die komplizierten und teuren Mittel fällt, statt mit dem Einfachen anzufangen, das will Herbert nicht in den Kopf. „Der Ansatz müsste doch die Frage sein: Was ist schnell und kostengünstig umsetzbar?“