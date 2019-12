Aktualisiert am

Weihnachtsmarkt in England

Weihnachtsmarkt in England :

Weihnachtsmarkt in England : Bauchfrei von Stand zu Stand

Gnadenlos authentisch: Mehr als 80 Stände bilden den „Frankfurt Christmas Market“. Bild: Marie Lisa Kehler

Auf dem „Frankfurt Christmas Market“ in Birmingham verputzen die Leute wie in jedem Jahr Bratwurst, Bier und Glühwein. Vom Brexit will niemand etwas wissen.