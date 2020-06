Hohe Gehälter und Luxusautos : Der Awo-Skandal geht in die Verlängerung

Im Dezember 2017 lud die Stadt Frankfurt zu einer Veranstaltung zum Thema „Gewaltschutz in Unterkünften Geflüchteter“ ein. Eingeladen waren Mitarbeiter sozialer Träger, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Darunter auch Mitarbeiter der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt, die zu diesem Zeitpunkt noch Flüchtlingsheime für die Stadt betrieb.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Bei dieser Veranstaltung gab es ein Kennenlernspiel. Die Mitarbeiter der Stadt fragten dabei unter anderem, wie lange die Teilnehmer in der jeweiligen Einrichtung tätig seien, wie viele Menschen dort lebten, nach der Berufserfahrung, nach Gewalterfahrungen. Je nachdem, wie hoch die jeweilige Erfahrung eingeschätzt wurde, positionierte man sich im Raum – wer viele Berufsjahre hinter sich hatte, stellte sich weit nach vorne. Und dann fragten die Mitarbeiter der Stadt nach der Zahl der Mitarbeiter in den Einrichtungen. Während Mitarbeiter anderer Träger stehenblieben oder nach vorne gingen, bewegten die der Awo, die bei der Frage nach der Zahl der Heimbewohner noch weit vorne standen, sich in die Gegenrichtung. Teilnehmer der Veranstaltung berichten, dass das einer der vielen Momente war, an denen klar wurde, dass bei der Arbeiterwohlfahrt irgendetwas nicht stimmt.