Kulturdezernentin Linda Reisch : Heftiger Streit, keine Solidarität

Acht Jahre lang war Linda Reisch Kulturdezernentin von Frankfurt. Die SPD-Politikerin brachte eine gewisse Weltläufigkeit an den Main. Am Montag wird sie 70 Jahre alt.

Ihr Hund hieß Zettel. Nach „Zettels Traum“, dem gewaltigen experimentellen Roman von Arno Schmidt, einem Autor, der von sich selbst sagte, es sei wohl nur sehr wenigen gegeben, sein Werk zu verstehen. Der Name, den Linda Reisch für ihren Sennenhund wählte, zeugt von dem Anspruch, den sie an sich selbst und an andere stellte. Es ließ sich wohl nicht vermeiden, dass er an der Wirklichkeit der Frankfurter Kommunalpolitik scheiterte.

Zettel bellte gerne, vor allem wenn sich Menschen mit Kopfbedeckungen dem Büro der aus Berlin nach Frankfurt gekommenen Politikerin näherten. Das müsse er, pflegte sie zu sagen, schließlich sei er ein Hütehund. Dass er auch das gesamte Kulturdezernat verbellte, wenn Frauchen den Dienst antrat oder sich verabschiedete, sorgte dort für die eine oder andere Verstimmung. Aber die Frau, die von 1990 bis 1998 Kulturdezernentin war, hatte etwas Extravagantes, das biedere Gemüter in Stadtverwaltung und Parteien zutiefst beunruhigte. Den politischen Konsens beförderte es nicht. Nie war so viel Streit in Kulturpolitik und Kultur wie zu Zeiten der von weltfraulichem Flair umgebenen Stadträtin, die statt sozialdemokratischen Stallgeruch mondänes Parfüm verströmte. Kulturpolitisch mag es, was die Ergebnisse angeht, eine glanzlose Zeit gewesen sein, personalpolitisch aber eine mit moderatem Glamour. Das will etwas heißen in der Frankfurter Kommunalpolitik. Nicht nur Reisch, auch Andreas von Schoeler, Oberbürgermeister von 1991 bis 1995, und ihre Entourage verbreiteten einen Hauch von Weltläufigkeit und ließen es an gutem Geschmack und einer alles Dumpfe geißelnden Ironie nicht mangeln.