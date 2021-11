Aktualisiert am

Tödlicher Unfall in Mainz : E-Scooter-Fahrer von Bus überrollt

Ein E-Scooter-Fahrer ist in Mainz tödlich verunglückt. Das berichtet die Allgemeine Zeitung. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann unbekannten Alters am Nachmittag mit dem elektrischen Gefährt auf der Schillerstraße in Richtung Gautor unterwegs, als er von hinten von einem Linienbus erfasst und überrollt wurde. Die Rettungskräfte mussten den Bus anheben, um den Mann zu bergen, konnten aber nur noch seinen Tod feststellen. Seine Identität ist noch nicht zweifelsfrei festgestellt worden.

Der 22 Jahre alte Busfahrer sowie mehrere Augenzeugen erlitten einen Schock. Sie wurden von Seelsorgern betreut. Weil viele Passanten am Unfallort unterwegs waren, bauten Rettungskräfte mobile Sichtschutzwände auf. Gutachter waren vor Ort, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 06131 654110 zu melden.

E-Scooter sind seit 2019 im deutschen Straßenverkehr führerscheinfrei zugelassen. Nach Angaben des ADAC verstarben im vergangenen Jahr fünf E-Scooter-Fahrer in Deutschland im Straßenverkehr, mehr als 2000 wurden verletzt. Bei fast drei von vier Unfällen mit Personenschaden (rund 72 Prozent) war der E-Scooter-Fahrer hauptverantwortlich.