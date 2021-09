Aktualisiert am

Durchsuchungen bei Clan in Hessen

Organisierte Kriminalität : Durchsuchungen bei Clan in Hessen

Ermittler haben Wohnungen von Angehörigen eines größeren Familienverbands in Hessen durchsucht. Die Beschuldigten sollen bandenmäßig Luxusautos illegal veräußert haben. Zwei sitzen in U-Haft.

Mit einer groß angelegten Aktion ist die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegen eine Bande vorgegangen, die illegal mit Fahrzeugen gehandelt haben soll. Zudem werden den Beschuldigten banden- und gewerbsmäßiger Betrug, Urkundenfälschung sowie Umsatzsteuerhinterziehung zur Last gelegt. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft sprach am Mittwochmorgen von einem umfangreichen Ermittlungskomplex, an dem sich mehrere Polizeipräsidien Hessens, aber auch aus anderen Bundesländern beteiligt hätten.

Durchsucht haben Polizisten die Wohnungen von neun Tatverdächtigen sowie deren Angehörigen in Hessen und Bayern. Zwei Tatverdächtige wurden aufgrund von Haftbefehlen des Amtsgerichts Offenbach festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut Generalstaatsanwaltschaft um Angehörige mehrerer miteinander verbundener Familienverbände im Rhein-Main-Gebiet. Die Durchsuchungen fanden in Frankfurt, Hanau, Offenbach, Nürnberg und dem Landkreis Augsburg statt. Es soll sich um einen deutsch-rumänischen Clan mit entsprechenden Staatsangehörigkeiten handeln.

Gefälschte Fahrzeugdokumente

Die Beschuldigten im Alter von 17 bis 29 Jahren stehen unter anderem im Verdacht, sich als Mitglieder einer Bande zusammengeschlossen zu haben, um arbeitsteilig hochwertige Fahrzeuge anzumieten und diese anschließend unter Verwendung gefälschter Fahrzeugdokumente zu verkaufen. Insgesamt sollen die Beschuldigten im Jahr 2020 zehn Fahrzeuge in einem Gesamtwert von mehr als 400.000 Euro angemietet und teilweise verkauft haben. Zur Verschleierung sollen die Beschuldigten die Autos teilweise optisch verändert sowie Zulassungsbescheinigungen gefälscht haben. Die Zulassungsplaketten wurden unter anderem von gestohlenen Fahrzeugkennzeichen genommen, wie es heißt.

Die Beschuldigten sollen die Wagen anschließend auf Handelsplattformen im Internet zum Verkauf angeboten und dort teilweise auch veräußert haben. Sowohl bei der Anmietung als auch beim Verkauf sollen die Beschuldigten gefälschte beziehungsweise gestohlene fremde Ausweisdokumente verwendet haben, so die Generalstaatsanwaltschaft weiter.

Zwei Personen vor dem Haftrichter

Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine 29 Jahre alte deutsche Staatsangehörige aus Frankfurt und einen 21 Jahre alten Mann aus Offenbach ebenfalls mit deutscher Staatsangehörigkeit. Sie wurden dem Haftrichter am Amtsgericht Offenbach vorgeführt und sitzen in Untersuchungshaft.

Die Ermittler haben zahlreiche Beweismittel sichergestellt, so der Sprecher weiter. Darunter befinden sich Mobiltelefone und Datenträger, gefälschte Ausweis- und Fahrzeugdokumente sowie Tatkleidung. Als „Zufallsfund“ stellten die Fahnder zudem Blanko-Impfausweise sicher.

Die Generalstaatsanwaltschaft sprach am Mittwoch von einem Ermittlungskomplex gegen Angehörige von Familienverbänden „mit clanähnlichen Strukturen in Hessen“. Allein der dieser Gruppierung bislang zugeordnete steuerliche Schaden soll sich auf etwa drei Millionen Euro belaufen. Die durch Betrug erlangten Geldbeträge belaufen sich nach derzeitiger Schätzung auf etwa 2,6 Millionen Euro.