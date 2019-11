Awo-Affäre : Ungewöhnliches Verständnis von Wohlfahrt

Der Frankfurter Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt gleicht einem weit verzweigten Konzern. Der Wohlfahrtsverband betreibt Altenwohnanlagen, Altentagesstätten, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, er ist zudem in der Altenhilfe, Schulsozialarbeit und Straffälligenhilfe tätig. Rund 1200 Mitarbeiter sind in Frankfurt unter dem Dach des Awo-Kreisverbandes beschäftigt. Man könnte vermuten, dass in einem so breit gefächert, sozial engagierten Unternehmen das Betriebsklima kollegial und offen ist und dies durch die Geschäftsführung vorgelebt wird. Doch diese Vermutung geht offenbar fehl und das schon länger.

Bernd Günther Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Es war zum Ende des Jahres 2016 – Peter Feldmanns Gattin hatte schon ihre Elternzeit angetreten –, als sich lang schwelender Unmut in der Awo-Belegschaft Bahn brach und zwar in Form eines anonymen Briefes. In diesem wurde bitter das offensichtliche Missverhältnis zwischen der restriktiven Budgetierung, etwa in den Pflegeeinrichtungen der Awo, und den ausschweifenden Unternehmungen der Geschäftsführung beklagt.

58.000 Euro für Israelreise

Konkreter Anlass für den Unmutsausbruch bildete eine Reise nach Israel, zu der Vertreter des Awo-Kreisverbands im Oktober 2016 aufgebrochen waren. Zweck sollte sein, sich insbesondere über „die Schmerztherapie mit Cannabis Produkten“ zu informieren. Der Erkenntnisgewinn sollte in ein geplantes Modellprojekt der Awo in einer vollstationären Pflegeeinrichtung in Frankfurt fließen, hieß es. Zusammen mit Awo-Geschäftsführer Jürgen Richter logierte eine 20 Teilnehmer starke Delegation elf Nächte lang im Vier-Sterne-Hotel Metropolitan am Strand von Tel Aviv. Insgesamt habe die Reise rund 58. 000 Euro gekostet, räumt Awo-Geschäftsführer Richter auf Nachfrage ein. Den Großteil der Kosten habe der Wohlfahrtsverband getragen. Die Reiseteilnehmer hätten jeweils einen geringen Beitrag in Höhe von 300 Euro geleistet.

Als die Kosten, das Programm und die Teilnehmer der Reisegruppe in der Awo-Belegschaft durch eine Indiskretion bekannt wurden, lief nicht wenigen Mitarbeitern die Galle über. Die Verfasser eines anonymen Briefes beklagten, dass im Pflegebereich „jeder Cent umgedreht“ werden müsse, das Heime geschlossen würden und den Mitarbeitern das Weihnachtsgeld Jahr für Jahr weiter gekürzt werde. Die Reise zeige, dass gleichwohl „für einen bestimmten Personenkreis immer genug Geld zur Verfügung steht“.

Den Reisezweck an für sich hießen die anonymen Verfasser gut, erstaunlich sei nur, dass so „viele fachfremde Teilnehmer“ mitgereist seien und nur an zwei Tagen drei Programmpunkte zum Thema Cannabis auf dem Reiseplan gestanden, die restlichen Tage der dagegen touristischen Unternehmungen gedient hätten. So gab es Führungen durch Tel Aviv und Jerusalem, Ausgrabungen und Museen wurden besichtigt und ein Badeausflug zum Toten Meer unternommen. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) wusste von der Reise. Seine Grüße und ein Präsent, zwei Tassen mit Frankfurt-Motiven, sollen dem Vizebürgermeister von Tel Aviv von Mitgliedern der Reisegruppe überbracht worden sein.