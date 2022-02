Antisemitismus : Drohbriefe gegen Frankfurter Stadtverordneten

Beim ersten Mal hat Jumas Medoff auf die antisemitischen Bemerkungen aus dem Umfeld der politischen Gremien in Frankfurt nicht reagiert, sich nur gewundert. Jetzt, knapp ein Jahr später, hat er einen Drohbrief nach Hause erhalten, in dem auch seine Familie explizit bedroht wird. Nun will der Stadtverordnete und Vorsitzende der Kommunalen Ausländervertretung (KAV) nicht länger schweigen. In Absprache mit seiner Familie sagt er: „So kann es nicht weitergehen“, und hat Anzeige erstattet. Das bestätigt die Abteilung Staatsschutz der Frankfurter Polizei.

Der Brief lässt keinen Zweifel an der antisemitischen Gesinnung des Schreibers. „Jude, Du hast es bis heute nicht kapiert“, heißt es in dem kurzen, in großen Druckbuchstaben verfassten Schreiben. Und weiter: „Pass gut auf, auf Dich und Deine Familie auf.“ Zum Schluss heißt es: „Juden raus aus der KAV“, und dann wird dem 40 Jahre alten Unternehmensberater noch einmal ganz konkret gedroht: „Du wirst schon sehen.“

Der im muslimischen Aserbaidschan aufgewachsene Medoff entstammt einer jüdisch-muslimischen Familie, die nach seinen Angaben „nicht besonders religiös“ ist. Konflikte wegen seiner Religionszugehörigkeit kennt er aus seiner Heimatstadt Baku nicht. Jude zu sein, sei dort nichts Besonderes. Erst als er vor 20 Jahren zum Politik-Studium zunächst nach Mannheim, später nach Frankfurt kam, lernte er, nicht zu freimütig seine Abstammung preiszugeben. Gleichgültig, ob internationale Studenten oder Deutsche wie etwa eine Sprachschullehrerin, alle hätten ihm vermittelt, wenig über Religion und Geschichte, alles aber über die Vorurteile gegenüber Juden zu wissen. Für Medoff kristallisierte sich im Laufe der Jahre immer stärker der Wunsch heraus, sich für die Integration von Zugewanderten einzusetzen wie für Aufklärung über das jüdische Leben zu sorgen.

„Ich hatte von Anfang den Wunsch, mich zu integrieren“, sagt er. Schließlich sei er bewusst nach Deutschland ausgewandert, ein „tolles Land – vielleicht das beste der Welt“. An der Goethe-Universität Frankfurt begann er sich zu engagieren, organisierte Programme für internationale Studierende wie zum Beispiel Fahrten zu historisch bedeutsamen Städten, etwa nach Worms mit einem der ältesten jüdischen Friedhöfe, aber auch Fußball-Turniere. Seine Lehre: „Ethnisch gemischte Teams funktionieren besser.“ Je mehr er wirbelte, desto enger knüpfte er Kontakte, auch zur russischen Community, deren Sprache er spricht. Gleichzeitig begann er, seine Fühler in Richtung der Frankfurter jüdischen Gemeinde auszustrecken, die in den vergangenen Jahrzehnten von russischsprachigen Einwanderern geprägt wurde. Er ist kein Mitglied, pflegt aber den Kontakt.

Warum engagiert sich Medoff so? „Ich kenne es nicht anders von zu Hause“, sagt er. Seine Mutter, seine Tanten, alle hätten sich für andere eingesetzt. Ihn interessiert das Miteinander der Menschen unterschiedlicher Kulturen. Und so war er noch während des Studiums für ein Jahr in Finnland, absolvierte Praktika in der Ukraine und der Türkei.