Affäre um Droh-Mails : Landespolizei-Präsident von Hessen tritt zurück

In der Affäre um Droh-Mails gegen die Linken-Politikerin Wissler gibt es erste Konsequenzen. Der Chef der hessischen Landespolizei geht.

In der Affäre um rechtsextremistische Bedrohungen gibt es eine erste Konsequenz. Der hessische Polizeipräsident Udo Münch muss gehen. Er habe Münchs Bitte um die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand angenommen, teilte Innenminister Peter Beuth der F.A.Z. auf Nachfrage mit.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Münch habe ihm am Montag erklärt, dass ihm schon im März in einer Videokonferenz von einer unerlaubten Polizeicomputer-Abfrage berichtet worden sei. Dazu sei auch ein Gesprächsprotokoll angefertigt worden. Münch habe aber weder das Protokoll noch den Sachverhalt bewusst wahrgenommen. Darum sei die nötige weitere Information des Innenministers unterblieben.

„Hätte unmittelbar erfolgen müssen“

Bei dem Abruf der Daten ging es um die Linken-Politikerin Janine Wissler. Sie war wenige Tage später in Mails mit der Unterschrift „NSU 2.0“ mit dem Tod bedroht worden. Er sei sich mit Münch absolut einig, „dass eine derart herausragende Information – sowohl für die Ermittlungen als auch für die politische Bewertung dieser Drohungen, unmittelbar hätte erfolgen müssen“, sagte Beuth. Darum habe er dem Wunsch des Landespolizeipräsidenten um seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand entsprochen.

Münch habe glaubhaft dargelegt, dass er die Hausspitze nicht bewusst über diese Dimension der Ermittlungen im Unklaren gelassen habe. Dennoch übernehme er die Verantwortung dafür. „Er übernimmt als oberster Polizist Verantwortung für Versäumnisse, die er nicht alleine zu vertreten hat“, so Beuth. Zuvor war bekannt bekannt geworden, dass auch persönliche Daten der Berliner Kabarettistin Idil Baydar von einem Wiesbadener Polizei-Computer abgefragt worden waren.

Beuth bekräftigte am Dienstag, er habe von dem zweiten Datenabruf, der im Februar von einem Polizeirechner ausging, erst am vergangenen Mittwoch erfahren. Und zwar von Landespolizeipräsident Udo Münch. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatte aber schon im März eine Besprechung stattgefunden, in der Vertreter des Landespolizeipräsidiums durch Mitarbeiter des Landeskriminalamts über die Polizeicomputer-Abfrage informiert worden waren.