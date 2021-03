Studie zur Drogenszene : Immer mehr Bayern nehmen Crack im Frankfurter Bahnhofsviertel

Aktualisiert am

In Frankfurts offener Drogenszene regiert Crack. Der Trend, dass die Droge häufiger als Heroin genommen wird, hat sich fortgesetzt, zeigen die Ergebnisse des „Monitoring-Systems Drogentrends 2019“, das von Forschern des Centre For Drug Research an der Goethe-Universität jedes Jahr erhoben und herausgegeben wird. Jugendliche nehmen demnach aber auch weniger Drogen und achten immer mehr auf ihre Gesundheit. Die Zahl der abstinenten Schüler wuchs, die Zahl derer, die regelmäßig Pillen, Cannabis oder Alkohol konsumieren, sank.

Die Ausarbeitung der Frankfurter Forscher fasst Erkenntnisse zur offenen Szene, zum Drogenkonsum von Schülern und in verschiedenen Szenen wie etwa der Technoparty-Szene zusammen. Die Daten und Einschätzungen werden durch Experten-Panels, eine repräsentative Befragung von Schülern und Interviews mit „Trendscouts“ aus den jeweiligen Szenen gewonnen. Der Bericht bezieht sich auf die Zeit vor der Corona-Pandemie, konnte also noch nicht die Besonderheiten und Folgen durch Lockdown und Krise berücksichtigen, die etwa die Situation im Bahnhofsviertel verschärft haben.