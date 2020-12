Drinks für Silvester : Cocktails in letzter Minute

Aktualisiert am

Cocktails in letzter Minute

Die Silvesternacht steht ganz im Zeichen der Pandemie. Das Feuerwerk spielt sich diesmal nicht am Himmel, sondern bestenfalls im Glas ab. Wir haben da ein paar Vorschläge auf die Schnelle, jenseits von Gin Tonic und Sekt.

Negroni: Bittersüß wie das Leben

Kaum ein Drink ist so zeitlos, so aromatisch und so genial einfach wie der Negroni. Seine drei Bestandteile Gin, Campari und roter Wermut werden zu gleichen Teilen auf Eis gemixt und mit einem Orangenschnitz garniert. Das ist alles. Kein Soda, kein Tonic, kein Fruchtsaft, keine Infusionen oder Bitterspritzer. Keine Extravaganz! Die Kombination ist simpel, aber hochprozentig und vollmundig: Alkohol und botanische Noten liefert der Gin, Süße und Kräuteraromen der Wermut und schließlich feine Bitterkeit der Campari.