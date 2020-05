Darmstadt : Drei Festnahmen und Verletzte nach Schüssen

Aktualisiert am

Polizeieinsatz in Darmstadt: In Kranichstein fielen Schüsse. Bild: dpa

In Darmstadt hat es drei Festnahmen gegeben, nachdem am späten Nachmittag Schüsse fielen und drei Personen verletzt in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der Polizeieinsatz läuft weiter.