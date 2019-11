Aktualisiert am

Drei IS-Anhänger in Offenbach festgenommen

Staatsanwaltschaft Frankfurt : Drei IS-Anhänger in Offenbach festgenommen

170 LKA-Beamte und Polizisten waren im Einsatz: In Offenbach haben die Behörden drei IS-Anhänger festgenommen und Sprengstoff gefunden. Laut Frankfurter Staatsanwaltschaft sollen sie eine religiös motivierte Straftat mit vielen Opfern im Rhein-Main-Gebiet geplant haben.

Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sind drei Männer in Offenbach festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilt, hat sie gemeinsam mit dem hessischen Landeskriminalamt (LKA) drei Wohnungen in der Stadt durchsucht. 170 Beamte des LKA und der Polizei Südosthessen seien im Einsatz gewesen.

Es handele sich um einen 24 Jahre alten Jahren Deutschen mazedonischer Herkunft sowie zwei Türken, 22 und 21 Jahre alt. Der 24 Jahre alte Mann gilt als Hauptbeschuldigter. „Die drei Beschuldigten sollen sich bereits in der Vergangenheit Zeugen gegenüber als Anhänger der Terrormiliz ,Islamischer Staat' (IS) zu erkennen gegeben haben“, heißt es in der Mitteilung.

Weitere Auskünfte am Nachmittag

Die Ankläger halten ihnen vor, mit Sprengstoff und Schusswaffen eine religiös motivierte Straftat im Rhein-Main-Gebiet geplant zu haben. Ziel sei es gewesen, möglichst viele Menschen zu töten. Am frühen Nachmittag will sich die Staatsanwaltschaft abermals zu dem Fall äußern.

Wie es weiter in der Mitteilung heißt, haben die Polizisten zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Darunter seien nicht näher beschriebene schriftliche Unterlagen und elektronische Datenträger. Ermittler werten sie demnach derzeit aus.

„Beim Hauptbeschuldigten konnten zudem verschiedene sprengstoffrelevante Substanzen und Gerätschaften sichergestellt werden.“ Die Beamten werden ihn im Tagesverlauf einem Frankfurter Ermittlungsrichter vorführen, der über einen Haftbefehl und Untersuchungshaft für den Mann befinden wird, wie es weiter heißt.