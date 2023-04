Amtsärzte sollen mithilfe fehlerhafter Gutachten verhindert haben, dass homosexuelle Paare in Wiesbaden Kinder adoptieren können. Die Stadt will nun prüfen, wie oft dies vorkam – und diese Praxis beenden.

Zwei Amtsärzte in Wiesbaden stehen unter dem dringenden Verdacht, die geplanten Adoptionen mehrerer gleichgeschlechtlicher Paare durch unrichtige Gutachten zu deren Gesundheitszustand sabotiert zu haben. Insgesamt soll es um vier Paare gehen, denen auf Basis der ungünstigen Gesundheitsgutachten eine Adoption verweigert worden ist, weil sie als Eltern nicht geeignet seien. Sie sollen zudem erniedrigend behandelt worden sein.

Mehrere Paare haben sich nach Berichten von „Wiesbadener Kurier“ und Hessenschau inzwischen an die Öffentlichkeit gewandt und Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Stadt und deren Gesundheitsamt eingereicht. Nach Information der F.A.Z. geht es um Anschuldigungen gegen zwei Amtsärzte, einen Mann und eine Frau. Nach Bekanntwerden der Vorfälle hat sich die kommissarische Leiterin des Gesundheitsamtes, Daniela Hirsekorn, die Begründungen der ablehnenden Adoptionsgutachten vorlegen lassen. Ihrer Aufforderung sollen die beiden in dieser Sache aber wenig kooperativen Ärzte erst nach Fristsetzung und Mahnungen gefolgt sein. Danach, so heißt es, war der Leitung des Gesundheitsamtes klar, dass die Gutachten fehlerhaft waren.

Aus der Verwaltung heißt es, die beiden Amtsärzte seien schon in anderer Hinsicht auffällig gewesen. Das Personalamt sei eingeschaltet, um eine Maßregelung durchzusetzen. Zur Möglichkeit dienstrechtlicher Konsequenzen gibt es bislang keine näheren Informationen. Unklar ist auch, ob es nur um die bisher bekannten Fälle oder deutlich mehr geht, in denen die Ärzte falsch gehandelt und begutachtet haben. Womöglich werden sich durch die Berichterstattung in den Medien noch weitere Geschädigte zu Wort melden.

Zweifel an der Wissenschaftlichkeit der Gutachten

In einer offiziellen Stellungnahme von Hirsekorn hieß es am Mittwoch zu den Vorwürfen, dass Ärzte, die in den Gesundheitsämtern amtsärztliche Gutachten erstellten, „nicht an Weisungen von ärztlichen Vorgesetzten gebunden“ seien. Daher sei es – aus guten Gründen – nicht möglich, fachlich und inhaltlich Einfluss auf das Ergebnis von Begutachtung von Amtsärzten zu nehmen. Es müsse aber hinterfragt werden, ob die Begutachtungen „lege artis“ (dem Stand der Wissenschaft entsprechend) und in umfassender Wahrung der Grundrechte der Betroffenen vorgenommen worden seien. Die hier in Rede stehende Begutachtungspraxis habe „amts- und stadtverwaltungsintern hinreichend Anlass geboten, den ganzen Vorgang kritisch aufzuarbeiten“.

Hirsekorn will sich wegen der Zuständigkeiten, der Rechtslage und der laufenden Verfahren nicht zu den Dienstaufsichtsbeschwerden und zu arbeitsrechtlichen Fragen äußern. Sie sei sich aber sicher, dass „eine umfassende Aufarbeitung mit den involvierten Personen und Stellen möglich ist“. Sie begleite diesen Prozess „persönlich im Detail“. Zudem sei eine Lösung gefunden worden, die den betroffenen Paaren umfassend zu ihrem Recht verhelfen solle.