Bei der Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren sind die Städte und Landkreise in Hessen bisher nicht sehr weit vorangekommen. Zu diesem Schluss kommt die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH) nach der Auswertung einer Umfrage unter ihren Mitgliedern. Demnach haben nur rund acht Prozent der Architekten im vergangenen Jahr Erfahrungen mit einem digitalen Bauantrag gemacht. Für AKH-Präsidentin Brigitte Holz ist das nicht verwunderlich, denn die meisten Kommunen böten bisher keine Möglichkeit, Bauanträge papierlos einzureichen. Löbliche Ausnahmen seien der Landkreis Offenbach, die Stadt Oberursel sowie der Werra-Meißner-Kreis. „Hessen ist hier nicht vorn“, sagte Holz am Montag in Frankfurt.

Günter Murr Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Dabei wird die Digitalisierung ganz weit vorne genannt, wenn es darum geht, den Wohnungsbau zu beschleunigen. Die politischen Ziele sind ehrgeizig. Die Stadt Frankfurt zum Beispiel wollte schon im vergangenen Jahr digitale Bauanträge ermöglichen. Allerdings müssen zuvor die Bauakten aus dem Archiv der Bauaufsicht digitalisiert werden – ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Nur für die Genehmigung von Werbeanlagen soll der elektronische Antrag in Kürze eingeführt werden.

Genehmigt wird nur auf Papier

In Oberursel hingegen arbeitet die Bauaufsichtsbehörde schon seit 2018 digital. Damals wurde die bis dahin geforderte Schriftform für Bauanträge aus der Hessischen Bauordnung gestrichen. Oberursel nutzte die sich daraus ergebende Chance für die Digitalisierung von Anfang an. Das Einzige, was noch auf Papier gedruckt wird, ist die Baugenehmigung selbst. Denn bisher sei es nicht möglich, Verwaltungsakte rechtssicher auf elektronischem Weg zuzustellen, erläuterte Martin Kraushaar, Hauptgeschäftsführer der AKH. Kleinere Behörden kämen mit analogen Hilfslösungen zurecht, für größere sei das schwierig.

Für Architekten sei die Digitalisierung durchaus eine Herausforderung, so Kraushaar. Zwar erwarteten 79 Prozent der Befragten einen Modernisierungsschub, 68 Prozent rechneten mit einem sinkenden Zeitaufwand. Gleichzeitig schreckt die Planer aber die Vorstellung, dass jede Stadt ihr eigenes System des digitalen Bauantrags hat und sie sich immer wieder neu einarbeiten müssen. „Wenn jeder Landkreis eine eigene Lösung entwickelt, dann kommen wir zu keiner Beschleunigung“, sagte Kraushaar. Eine Schnittstelle, die der kommunale Dienstleister ekom21 zentral für ganz Hessen bereitstellen wolle, komme nicht voran.

Menschliche Beratung weiter nötig

Dabei sollten nach der Vorgabe des Online-Zugangsgesetzes schon jetzt überall in Deutschland Baugenehmigungen online beantragt werden können. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) kündigte in der vergangenen Woche an, dass dafür ein in Mecklenburg-Vorpommern entwickeltes System in diesem Jahr bundesweit eingesetzt werden könne. Doch die Software aus Norddeutschland hat nach Einschätzung von Martin Kraushaar, Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer, eine entscheidende Schwäche: Sie sei für vereinfachte Verfahren entwickelt worden und decke nicht die gesamte Bandbreite des Genehmigungsprozesses ab. Für Regionen mit umfangreicher Bautätigkeit sei es nicht geeignet.

Als problematisch betrachtet Kraushaar Behörden, die hybrid arbeiten und als Datei eingereichte Pläne später doch noch als Ausdruck anfordern. „Das macht den Architekten zusätzliche Arbeit und führt zu einer Entschleunigung“, sagt er. Brigitte Holz warnte die Kommunen, die Digitalisierung für den Abbau von Personal zu nutzen. Technik könne nicht menschliche Beratungen und Entscheidungen ersetzen. Die durch elektronische Anträge eingesparte Zeit könne aber für intensivere Abstimmungsgespräche zwischen Architekten und Behörden genutzt werden. Der Bedarf dafür werde steigen, da künftig mehr in verdichteten Gebieten gebaut werde.

Mehr zum Thema 1/

Ihrer Ansicht nach bietet die Digitalisierung über die papierlose Kommunikation hinaus Chancen. So sei es denkbar, dass nach Eingang des Bauantrags grundlegende Anforderungen wie Abstandsregeln von einer Künstlichen Intelligenz geprüft werden. Dazu müsste den Unterlagen ein digitales 3D-Modell des Gebäudes beigefügt werden.

Um die derzeit häufig geforderte Kreislaufwirtschaft mit der Wiederverwertung von Baustoffen zu erleichtern, wünscht sich Holz eine Datenbank, in der alle verwendeten Materialien dokumentiert sind. Diese könnte Teil einer digitalen Bauakte sein. „Aber das geht weit über den klassischen Bauantrag hinaus und erfordert ein anderes Verständnis von Digitalisierung.“