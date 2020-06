Aktualisiert am

Hinterhalt in Dietzenbach : Zeugenhinweise nach Stein-Attacke auf Feuerwehr

Nach dem Angriff auf Einsatzkräfte in Dietzenbach sind erste Zeugenhinweise bei den Ermittlern eingegangen. Über ein Online-Portal können Hinweise anonym eingesendet werden.

Nach der Stein-Attacke gegen Feuerwehrleute und Polizisten in Dietzenbach sind bei der Polizei die ersten Zeugenhinweise eingegangen. Eine heiße Spur sei jedoch noch nicht darunter, sagte ein Sprecher des zuständigen Präsidiums in Offenbach am Dienstag. Die Zahl der Hinweise liegt den Angaben zufolge im „niedrigen zweistelligen Bereich“. Die Ermittler setzen daher weiter auf ein eigens eingerichtetes Online-Portal (https://polizei-hinweise.de/wurf), über das Zeugen auch anonym etwa Videos oder Fotos zur Verfügung stellen können.

Unklar ist weiterhin, gegen wie viele Beschuldigte ermittelt wird. „Wir gehen von rund 50 möglichen Tätern aus“, sagte der Sprecher. Unbekannte hatten am Freitag in der Hochhaussiedlung im Kreis Offenbach Feuer gelegt und die herbeieilenden Helfer aus dem Hinterhalt mit Steinen beworfen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro. Die Attacke hatte bundesweit für Entsetzen und Unverständnis gesorgt. Das Motiv für den Übergriff ist unklar.